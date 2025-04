Uitstel CSRD-rapportageplicht is een feit

Eerder stemden ook de Europese Commissie en de Europese Raad voor uitstel. Nu ook het Europees Parlement de ‘stop-the-clock’ directive, onderdeel van de eind februari gepresenteerde Omnibus-voorstellen, heeft aanvaard, is uitstel tot 2027 definitief. Het uitstel geldt voor grote ondernemingen met meer dan duizend medewerkers, niet voor organisaties van openbaar belang (oob’s) met meer dan vijfhonderd medewerkers. Beursgenoteerde mkb-bedrijven gaan van boekjaar 2026 naar 2028.

Gevolgen voor Nederland

Door de Omnibusvoorstellen is het CSRD-implementatietraject in de Nederlandse wetgeving stilgelegd. In het zogenoemde ‘BNC-fiche‘, waarin de Rijksoverheid bericht over de Nederlandse onderhandelingspositie voor de Omnibus-voorstellen, geeft het kabinet aan “dat het de voorkeur heeft om de implementatie van beide voorstellen mee te nemen in het implementatietraject voor de CSRD, mits de onderhandelingen over die voorstellen voldoende voortgang boeken”.

Zolang de implementatie van CSRD in de Nederlandse wet niet heeft plaatsgevonden geldt nog geen formele rapportageplicht voor Nederlandse oob’s. Voor accountants die te maken hebben met zulke oob-organisaties biedt de NBA meer informatie via NBA Alert 49.

Grote ondernemingen

Het Omnibus-voorstel gaat uit van een CSRD-rapportageplicht voor grote ondernemingen met meer dan duizend medewerkers. Die norm kan door de onderhandelingen echter nog wijzigen. Voor grote ondernemingen die waarschijnlijk onder de scope van CSRD blijven lijkt het raadzaam om, eventueel in lager tempo, door te gaan met de voorbereidingen voor CSRD-rapportages. Grote ondernemingen die mogelijk niet meer onder de scope van CSRD gaan vallen, kunnen kijken naar een aanpak voor eventuele vrijwillige duurzaamheidsrapportage en assurance daarbij.

Accountants van grote ondernemingen doen er volgens de NBA goed aan om die te informeren over mogelijke scenario’s en ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in gesprek te blijven over mogelijke strategische keuzes ten aanzien van duurzaamheidsrapportage.

