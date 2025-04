‘Accountants spelen sleutelrol in weerbaarheid tegen geopolitieke risico’s en cyberdreigingen’

Geopolitieke spanningen en cyberdreigingen vormen een groeiend risico voor de continuïteit van financiële instellingen, en vereisen een bredere blik van accountants op het begrip going concern. Dat betoogde Steven Maijoor, directeur toezicht bij De Nederlandsche Bank, onlangs tijdens het Chief Executives Forum van de International Federation of Accountants in Amsterdam.

Maijoor sprak daar over geopolitieke ontwikkelingen en cyberveiligheid, en over de gevolgen daarvan voor accountants en financiële toezichthouders. Hij wijst er op dat de risico’s voor de financiële sector groter worden door toenemende internationale spanningen, digitalisering en de groeiende dreiging van statelijke cyberaanvallen.

Stilvallen operationele processen

Maijoor verwees naar het faillissement van Amsterdam Trade Bank als voorbeeld. Niet financiële problemen, maar het stilvallen van operationele processen als gevolg van geopolitieke sancties leidde tot het einde van deze instelling. Daarmee werd duidelijk dat de continuïteitsanalyse van instellingen zich niet langer kan beperken tot solvabiliteit en liquiditeit, maar ook operationele risico’s moet omvatten. “Geopolitieke spanningen en digitale innovatie. Waar deze twee grote ontwikkelingen samenkomen, ontstaan nieuwe risico’s”, stelde hij vrij vertaald in zijn Engelstalige speech.

Cyberveiligheid

Ook cyberveiligheid is een urgent thema. Maijoor wees op de Russische cyberaanval op Kyivstar, de grootste telecomprovider van Oekraïne, die niet alleen telecomdiensten lamlegde, maar ook het betalingsverkeer en de financiële dienstverlening verstoorde. Volgens Maijoor is de Nederlandse financiële sector relatief goed digitaal beschermd, maar vereist de ernst van de dreiging voortdurende aandacht. Cyberweerbaarheid blijft dan ook een speerpunt in het toezicht van zowel DNB als de Europese Centrale Bank.

Signaleren continuïteitsrisico’s

Voor accountants betekent dit volgens Maijoor dat zij hun rol bij het signaleren van continuïteitsrisico’s verder moeten intensiveren, in nauwe samenwerking met toezichthouders. “Voor mij, als financieel toezichthouder, is het werk dat u doet rondom de continuïteitsveronderstelling van groot belang. Het niet signaleren dat de continuïteit van een financiële onderneming in gevaar is, kan grote gevolgen hebben voor het financiële stelsel en de samenleving. Daarom hoop ik dat ik een van de eerste namen in uw telefoonboek ben zodra u een mogelijk continuïteitsprobleem vaststelt. Tijdens de financiële crisis van 2007–2009 hebben we namelijk ervaren dat accountants hierin proactiever hadden kunnen zijn”, aldus Maijoor. De recente herziening van de internationale controlestandaard over going concern biedt hiervoor wat de DNB’er betreft aanknopingspunten, net als de Nederlandse verplichting tot tijdige communicatie met toezichthouders over going concern issues.

Tot slot waarschuwde Maijoor voor de druk op internationale samenwerking en standaardsetting. “Wanneer politici beginnen af te dwalen, moeten onafhankelijke experts, zoals binnen de IAASB, IASB en het Basel Comité, standvastig blijven. Het is onze taak om te blijven werken aan gemeenschappelijke, hoogwaardige standaarden. En we moeten blijven uitleggen waarom het voor landen voordelig is zich aan de regels te houden – ook als anderen dat niet doen. Juist nu is het essentieel dat wij die rol blijven vervullen.”

De volledige speech vind je hier.