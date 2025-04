Hoe ziet het ICT-landschap van het accountantskantoor eruit? Doe mee aan ons onderzoek 

Het aantal softwareleveranciers in de accountancybranche is de afgelopen jaren flink toegenomen (en blijft maar toenemen). Van automatisering tot rapportagetools, en van practice management tot auditsoftware – ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar hoe ga je hier als accountantskantoor mee om? En hoe vaak sta je eigenlijk stil bij de effectiviteit van je huidige ICT-landschap?

Bij Accountancy Vanmorgen willen we dat graag weten. Daarom zijn we een onafhankelijk en anoniem onderzoek gestart. Het invullen van de enquête duurt slechts enkele minuten, maar levert waardevolle inzichten op voor de hele sector. De bevindingen – op hoofdlijnen en geanonimiseerd – worden gedeeld. Die gebruiken we voor een redactioneel artikel in ons magazine ICT & Kengetallen, dat later dit jaar verschijnt.

Wat vragen we precies?

In het eerste deel van de enquête willen we weten hoe vaak het ICT-landschap wordt geëvalueerd, welke kosten ermee gemoeid zijn (zowel als percentage van de omzet als per fte), en welke typen applicaties de voorkeur hebben.

In het tweede deel duiken we dieper in een aantal cruciale deelgebieden zoals de administratiefabriek, externe verslaggeving, audit, practice management & overige software. Per deelgebied vragen we hoe vaak software wordt beoordeeld, hoe besluitvorming en implementatie verlopen, en wat de belangrijkste redenen zijn om van pakket te wisselen. Daarmee brengen we kansen én knelpunten in kaart.

Waarom jouw input telt

Hoe beter we het huidige landschap begrijpen, hoe gerichter we over innovatie kunnen schrijven. Niet alleen voor de early adopters, maar ook voor kantoren die net beginnen met hun digitale transformatie. Jouw antwoorden helpen om een compleet, branchebreed beeld te vormen. Daarmee bied je houvast aan collega’s én aan leveranciers die willen weten wat er speelt in de markt.

Meedoen? Dat waarderen we

Het invullen van de enquête duurt maximaal tien minuten. Jouw bijdrage is volledig anoniem, maar van grote waarde. Klik op deze link om direct te starten.