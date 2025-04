Vermoorde vrouw Landsmeer had administratiekantoor

De gruwelijk om het leven gebrachte Simone Alleman (52) was mede-eigenaar van administratiekantoor Pronk & Alleman uit Landsmeer. Het voorarrest van haar zoon is verlengd.

Alleman werd op 8 januari als vermist opgegeven. Een dag later vond de politie haar stoffelijk overschot in de woning van haar 32-jarige zoon Timothy. De vrouw bleek niet alleen door haar hoofd te zijn geschoten, maar was ook ontdaan van haar onderbenen. De politie vermoedt dat haar zoon, die de vermoedelijke dader is, die lichaamsdelen wilde wegmaken.

Lange historie

NOAB- en RB-lid Pronk & Alleman is van oorsprong een Amsterdams kantoor. Na een overname besloot een kleinzoon van de oprichter onder eigen vlag door te gaan. Gerard Pronk richtte met zijn zus Petra Roelfsema een VOF opgericht en startte op het Noordeinde in Landsmeer met G.J. Pronk & Partners VOF. In november 2014 werd Simone Alleman mede-eigenaar. Zij was in 1986 als 15-jarige begonnen als vakantiewerker en in de loop der jaren doorgegroeid tot partner binnen het kantoor. In 2018 ging Pronk met pensioen en zette Simone het bedrijf onder de naam Pronk & Alleman BV voort.

Volgende week vrijdag 25 april is er een pro-formazitting in de zaak. Dat houdt in dat de rechter een beslissing gaat nemen over het voorarrest van B. en over eventuele onderzoekswensen van het OM en zijn advocaat.