Toezichthouder onderzoekt EY-controles Post Office in nasleep Horizon-schandaal

De Britse toezichthouder op accountants is een onderzoek gestart naar EY vanwege de controle van de jaarrekeningen van de Britse Post Office. Aanleiding is de betrokkenheid van EY bij audits tijdens de nasleep van het Horizon-schandaal, waarbij honderden postkantoorhouders ten onrechte werden vervolgd.

Dat gebeurde op basis van foutieve informatie uit het door Fujitsu ontwikkelde Horizon-IT-systeem. De Financial Reporting Council (FRC) onderzoekt nu of EY bij haar controles in de periode van maart 2015 tot maart 2018 heeft voldaan aan de destijds geldende controlestandaarden, met bijzondere aandacht voor kwesties gerelateerd aan het Horizon-systeem. Dat meldt de BBC.

EY heeft laten weten haar verantwoordelijkheden uiterst serieus te nemen en volledig mee te werken aan het onderzoek. De Post Office heeft vooralsnog geen commentaar gegeven. Het FRC stelt expliciet dat het lopende openbare onderzoek naar het Horizon-schandaal geen betrekking heeft op EY’s controles, en dat dit specifieke aspect daarom nu separaat wordt onderzocht.

EY uitte zorgen

Opvallend in deze context is dat EY volgens het huidige onderzoek al in 2011 interne zorgen heeft geuit over het functioneren van Horizon tegenover Alice Perkins, toenmalig voorzitter van de Post Office. EY stelde destijds vragen over de betrouwbaarheid van de dataverzameling in het systeem en wees op signalen van mogelijke systeemproblemen. Desondanks heeft Perkins deze zorgen volgens het onderzoek niet intern besproken of meegenomen in latere besluitvorming over Horizon.

Horizon-schandaal

Het Horizon-schandaal wordt inmiddels beschouwd als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in de Britse geschiedenis. Meer dan 900 postkantoorhouders werden vervolgd, waarvan velen op basis van foutieve boekhoudkundige gegevens. Het schandaal wordt in Nederland vaak vergeleken met de toeslagenaffaire.