VEB-voorzitter kritisch op Amerikaanse accountancy

VEB-voorzitter Gerben Everts (en registeraccountant) maakt zich zorgen over de onafhankelijkheid van Amerikaanse accountants. Hij betwijfelt of beleggers straks nog kunnen vertrouwen op de handtekening van een Amerikaanse accountant.

Dat zegt hij in een interview in het FD. Everts: “Ik vind het volstrekt onverantwoord dat grote accountantsorganisaties financieel aan de campagne van Trump hebben bijgedragen en daarmee de schijn van medeplichtigheid aan het van binnenuit ondermijnen van de belangrijkste democratie hebben gevoed.” Voormalig AFM-bestuurder Everts wijst er op dat toezichthouders als de SEC en de PCAOB in de VS onder druk komen te staan. “De regering-Trump duldt geen kritiek en wil alle remmen losgooien voor het bedrijfsleven.”

Imagoprobleem

Everts spreekt zich ook uit over het vak in Nederland. Volgens de beleggersvoorman heeft het vak geen imagoprobleem. “Het aantal studenten dat kiest voor de accountantsopleiding daalt helemaal niet. Het aantal mensen dat het beroep verlaat wel. Daar zit het probleem.” Hij legt de verantwoordelijkheid bij de grote kantoren: “Dat is iets waar de grote accountantskantoren iets aan kunnen doen, door dat model van up-or-out af te schaffen.”

Aantrekkelijkheid beroep

Over klachten uit de sector over de toon van toezichthouders zegt hij: “Ik heb drie jaar voor Frits Bolkestein gewerkt in Brussel. Hij heeft mij geleerd: zodra het over de toon gaat, heeft men te weinig argumenten om het op inhoud te winnen.”

Everts is het ook niet eens met het verwijt dat de toegenomen regelgeving het vak onaantrekkelijk heeft gemaakt: “De regels worden door accountants zelf bedacht en voorgeschreven. Ik heb altijd gepleit voor minder regels en heb altijd met open vizier enkel de feiten geduid.” Toch ziet hij het vak als essentieel en aantrekkelijk: “In de huidige tijd van onbetrouwbare informatie en politiek opportunisme is er sterke behoefte aan onafhankelijke verificatie.”

Bron: FD