Nederlands-Curaçaose accountant komt om bij familiedrama

Dat berichten Spaanse media. Verdaasdonk was verbonden aan VAAS Accountants en werd regelmatig ingehuurd door het ministerie van Financiën. Hij vierde geen vakantie op Tenerife, maar was daar op zoek naar zijn vermiste mentaal instabiele zoon. Toen ze elkaar ontmoetten, ging het mis en begon de zoon op hem in te steken, zo bericht Curacao.nu. Verdaasdonk overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het exacte motief voor de aanval is nog niet bekend.

Verdaasdonks zoon sloeg op de vlucht, maar werd korte tijd later, rond half acht ’s avonds, opgepakt in een nabijgelegen toeristische badplaats. De politie beschouwt het incident als moord omdat de zoon naar verluidt gewapend met een mes en met een capuchon op op de plaats delict verscheen. Het moordwapen en andere sporen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De 34-jarige zoon wordt voorgeleid aan een rechter-commissaris, die zal bepalen of hij voorlopig wordt vastgehouden.

Verdaasdonk begon in 2008 met VAAS Chartered Accountants. Daarvoor werkte hij onder meer als finance manager bij farmaceutisch bedrijf Teva. Ervaring in het buitenland had hij al: van 1994 tot 1997 was hij controller bij de Nederlandse ambassade in Paramaribo.

Bron: Curacao.nu