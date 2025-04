‘Verkopers krijgen de overhand in consolidatieslag accountancy’

De consolidatieslag in de accountancy- en administratiemarkt heeft een nieuwe fase bereikt. Dat blijkt uit de Overnamemonitor Accountancy- en Administratiemarkt 2024, die deze week is gepubliceerd door overnameadviseur BHB Dullemond. De kern van de bevindingen: waar jarenlang kopers de regie voerden, zijn het nu steeds vaker de verkopers die de toon zetten in overnametrajecten.

Volgens Jorg Quapp, partner bij BHB Dullemond, draait de overnamemarkt nog steeds op volle kracht: “Ook in 2024 draaide de overnamemarkt binnen de accountancy- en administratiemarkt op volle toeren. Met 57 transacties bleef het aantal overnames op vrijwel hetzelfde hoge niveau als in 2023. Dat wijst op een structureel volwassen geworden markt.”

De monitor laat daarnaast zien dat het zwaartepunt van de markt verschuift richting grotere deals. Maarten Agema, M&A-consultant bij BHB Dullemond, licht toe: “Het aantal transacties bij kantoren met meer dan 100 fte is in drie jaar tijd verviervoudigd. Dit is mede te danken aan de opkomst van private equity sinds eind 2022, die buy-and-buildstrategieën in deze sector een duidelijke impuls heeft gegeven.”

Private equity drijvende kracht achter deals

Private equity heeft in 2024 nadrukkelijk zijn stempel gedrukt op de markt. De totale dealwaarde kwam uit op meer dan € 1,25 miljard, een stijging van ruim 250% ten opzichte van 2022. “Een belangrijk deel van die stijging is toe te schrijven aan enkele grote overnames in het topsegment,” aldus Agema. “Alleen al de deals met kantoren van meer dan 200 fte waren goed voor bijna € 850 miljoen.”

Quapp benadrukt de dominante rol van investeringsfondsen: “Private equity was betrokken bij 61% van de deals, goed voor 95% van de totale dealwaarde. Grote, strategische overnames zijn zonder uitzondering gefaciliteerd door investeringsfondsen. Dat zegt veel over de nieuwe dynamiek in deze markt.”

Verkopers aan zet

Het rapport signaleert een duidelijke kentering van een kopers- naar een verkopersmarkt. Quapp: “Waar jarenlang kopers de spelregels bepaalden, zien we nu een duidelijke verschuiving naar een verkopersmarkt. Kantoren met een goed profiel en duidelijke positionering bepalen in toenemende mate het tempo én de voorwaarden.”

De toenemende druk op de markt wordt mede veroorzaakt door een schaarste aan kwalitatieve overnamekandidaten. Agema: “Er is sprake van toenemende concurrentie tussen PE-platforms, terwijl het aantal kwalitatieve overnamekandidaten beperkt blijft. Dat zet de markt onder druk. We zien partijen zoals De Jong & Laan, Moore DRV en PIA Nederland hun buy-and-buildstrategieën actief uitrollen, terwijl anderen zoals Newtone en Unia hun integraties versneld afronden. Ook zelfstandige spelers zoals Vermetten, aaff en Moore MKW bereiden zich voor op verdere groei. Het speelveld wordt hierdoor scherper en meer in balans ten gunste van de verkoper.”

Buitenlandse investeerders verhogen druk op waarderingen

Tot slot wijst de Overnamemonitor op de groeiende invloed van buitenlandse investeerders. Die blijken bereid aanzienlijk hogere waarderingen te betalen dan hun Nederlandse tegenhangers. “In tegenstelling tot wat je vaak in andere sectoren ziet, stapten internationale partijen als een van de eerste in,” aldus Agema. “Partijen zoals IK Partners en Preservation Capital zijn gewend aan hogere waarderingen in hun thuismarkten.”

Quapp: “Zij betalen zonder moeite EBITDA-multiples van boven de 10x voor platformdeals in Nederland. Binnenlandse investeerders volgen deze trend, mede omdat zij door kleinere overnames tegen lagere multiples alsnog een aantrekkelijke blended multiple kunnen realiseren. Het gevolg is een markt waarin waarderingen snel stijgen en verwachtingen verder worden opgevoerd.”

De Overnamemonitor Accountancy- en Administratiemarkt 2024 schetst daarmee een markt in transitie, waarin verkopers het initiatief grijpen en internationale kapitaalstromen de concurrentie verder aanwakkeren. Een ontwikkeling die het komende jaar ongetwijfeld zijn weerslag zal hebben op strategieën binnen de sector.

De overnamemonitor is hier te vinden.

Foto: Jorg Quapp en Maarten Agema van BHB Dullemond overnames en advies B.V.