Andersen maakt comeback met beursgang in de VS, ruim twintig jaar na Enron-schandaal

Belasting- en adviesbedrijf Andersen heeft in de Verenigde Staten een aanvraag ingediend voor een beursnotering, meldt de Financial Times. De stap markeert een opmerkelijke wederopstanding van een naam die lange tijd verbonden was aan een van de grootste boekhoudschandalen uit de geschiedenis.

Het nieuwe Andersen is opgericht door voormalige medewerkers van Arthur Andersen, het beruchte accountantskantoor dat in 2002 ten onder ging na zijn betrokkenheid bij de Enron-affaire.

Arthur Andersen behoorde destijds tot de ‘Big Five’ van de internationale accountancywereld. Het bedrijf ging echter ten onder nadat bleek dat het had meegewerkt aan het verdoezelen van frauduleuze boekhouding bij energiebedrijf Enron. In de nasleep werd Andersen veroordeeld voor het vernietigen van bewijs, hoewel dat vonnis later werd vernietigd. De reputatie van het merk was echter blijvend beschadigd.

In 2002 richtten oud-medewerkers in de VS het bedrijf WTAS op, dat zich aanvankelijk richtte op belastingadvies. In 2014 werd de naam Andersen opnieuw in gebruik genomen. Begin 2024 voegde het bedrijf een consultancytak toe onder de naam Andersen Consulting, waarmee het zich weer nadrukkelijk in de bredere adviesmarkt positioneert.

In 2024 behaalde de Amerikaanse tak van het bedrijf een omzet van circa 740 miljoen dollar. Het is nog niet bekend tegen welke prijs de aandelen zullen worden aangeboden of hoeveel de huidige partners zullen verkopen. Morgan Stanley begeleidt het proces.

De beursgang moet het bedrijf in staat stellen om verder te groeien. Andersen wil onder meer adviesdiensten uitbreiden en internationale overnames doen. Met de stap hoopt Andersen zich definitief te vestigen als moderne speler op de adviesmarkt, los van de beladen geschiedenis van zijn naam.