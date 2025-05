Lex van Teeffelen: Accountants, bereid je voor op veranderingen in financiering en digitalisering

Ontwikkeling van het onderzoek binnen de HU

Lex van Teeffelen begon zijn carrière als docent organisatiekunde bij de HU in 1999, een tijd waarin hogescholen nog primair onderwijsinstellingen waren. Onderzoek was toen nauwelijks aan de orde. Dankzij initiatieven zoals de promotievoucher groeide het onderzoek binnen de HU uit tot een integraal onderdeel van het onderwijsproces. Inmiddels is 15% van de formatie gewijd aan onderzoek.

mkb en financiering

Van Teeffelen benadrukte de specifieke uitdagingen binnen het mkb. In tegenstelling tot grote bedrijven zijn mkb’s wendbaar en flexibel, maar tegelijkertijd kwetsbaar door beperkte middelen. Voor accountants is dit relevant, aangezien zij mkb-ondernemers vaak ondersteunen bij financieringsvraagstukken. Van Teeffelen bekritiseerde de beperkte toegang tot financiering, zeker voor kleine ondernemers en zzp’ers, en pleitte voor betere fiscale aftrekmogelijkheden bij investeringen.

Non-bancaire financiering

In zijn afscheidsrede benadrukte hij het belang van non-bancaire financieringsvormen, zoals crowdfunding en factoring, vooral voor kleine bedrijven die moeite hebben om bij traditionele banken krediet te krijgen. Van Teeffelen wees erop dat ondanks de groei van deze financieringsvormen er nog steeds sprake is van misstanden, zoals woekerrentes. Voor accountants ligt hier een rol om ondernemers te adviseren over verantwoorde financieringsopties.

Bedrijfseconomische ontwikkelingen en digitalisering

De coronapandemie legde de kwetsbaarheid van het kleinbedrijf bloot, vooral in de horeca en culturele sector. Van Teeffelen bekritiseerde de methodologie van het CBS, die kleine bedrijven onderbelicht liet. De HU ontwikkelde een eigen methodiek, de zogenaamde KleinBedrijfIndex, voor economische rapportages, die sindsdien elk kwartaal verschijnt.

Digitalisering blijft een centraal thema en verdient volgens Van Teeffelen prioriteit bij accountants in hun adviserende rol.

Advies aan accountants

De boodschap van Van Teeffelen aan accountants is helder: wees voorbereid op veranderingen in financiering en digitalisering. Mkb-klanten hebben behoefte aan adviseurs die hen ondersteunen bij financieringsvraagstukken en innovatie. Van Teeffelen riep accountants op om meer gebruik te maken van data-analyse en kennis over non-bancaire financiering in hun adviespraktijk.

Dankwoord

In zijn dankwoord uitte Van Teeffelen zijn waardering aan collega’s, studenten en praktijkpartners. Hij blijft actief betrokken bij onderzoek, zij het op een meer bescheiden schaal.

Met zijn afscheidsrede ‘Grenzen verleggen’ liet Lex van Teeffelen niet alleen zien hoe het lectoraat zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft, maar gaf hij ook richting aan de toekomst van financieel economische innovatie binnen het mkb. Een boodschap die accountants kan inspireren om verder te kijken dan traditionele financieringsstructuren.

De hele afscheidsrede is hier te lezen.

Jan Wietsma.

Foto: HU