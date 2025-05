Accountancy Vanmorgen organiseert kennisplein op Hixtival 2025

Hixtival, het jaarlijkse event voor accountants en IT-leveranciers, pakt dit jaar uit met een mooie primeur. Voor de derde editie, op 6 november 2025 in de Basiliek in Veenendaal, slaat organisator HIX de handen ineen met vakplatform Accountancy Vanmorgen (AV).

De samenwerking resulteert in een nieuw en inhoudelijk sterk element op de beursvloer: het Kennisplein, georganiseerd en vormgegeven door AV. Het Kennisplein wordt een plek van verdieping en dialoog op het Hixtival. Hier vinden ronde tafel-discussies plaats met experts uit de branche over actuele (ICT-gerelateerde) thema’s in de accountancy.

De gesprekken worden opgenomen en via het AV-platform gedeeld, inclusief bijbehorende podcasts. Daarmee biedt de samenwerking niet alleen een live podium, maar ook een multimediaal kenniskanaal voor bezoekers en deelnemers.

Het Kennisplein vormt een mooie combinatie met de circa 25 stands met voornamelijk ICT-leveranciers. De combinatie van technologie, vakinhoud en media maakt het partnerschap tussen HIX en AV een logische volgende stap in de doorontwikkeling van het Hixtival.

Meer informatie over het Hixtival vind je hier.