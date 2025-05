NBA-bestuur over beroepsprofielen: ‘geen discussie op basis van feitelijk onjuiste stellingnames’

Naar aanleiding van de vele reacties op het voorgestelde nieuwe beroepsprofiel voor accountants benadrukt het NBA-bestuur dat er geen sprake is van het afpakken van certificerende bevoegdheden van de AA. De inzendtermijn voor zienswijzen sloot op 13 mei, en alle ingediende reacties zijn inmiddels gepubliceerd op de NBA-website.

Het bestuur zal de komende tijd inhoudelijk reageren op alle zienswijzen.

Certificerende bevoegdheid AA

In een eerste toelichting spreekt het bestuur één kwestie waar het NBA-bestuur nu alvast op wil reageren: het idee dat de AA in het nieuwe profiel zijn certificerende bevoegdheid zou verliezen. ‘Dat is om verschillende redenen volstrekt onjuist’, stelt het bestuur van de beroepsorganisatie. Daarbij wordt deze opsomming gegeven:

Alle studerende en afgestudeerde AA’s van de afgelopen jaren hebben zelf de keuze gemaakt voor een opleidingsroute Accountancy MKB zonder bevoegdheid voor de wettelijke controle, of (een zeer klein aantal) voor de route naar AA assurance mét de bevoegdheid. Dat is zo en dat blijft zo: er wordt van niemand iets afgepakt.

Het voorgestelde beroepsprofiel heeft gevolgen voor de toekomstige opleiding en het toekomstige beroep en verandert dus helemaal niets aan de ‘bevoegdheden’ van de huidige (AA en RA) accountants.

Het voorgestelde beroepsprofiel voor de AA bevat meer dan in het huidige beroepsprofiel aandacht voor assurance, inclusief minder complexe vrijwillige controles, en tevens een verbeterde mogelijkheid voor AA’s met Accountancy MKB om alsnog door te groeien naar een ‘AA met bevoegdheid’.

Ledenvergadering

Het NBA-bestuur wijst er op dat het uiteindelijk aan de leden is om zich op 16 juni bij de ledenvergadering uit te spreken over de kwestie. ‘In aanloop daarheen roept het bestuur op om geen discussies te voeren op basis van feitelijk onjuiste stellingnames. Dat moet in onze sector toch mogelijk zijn!’

