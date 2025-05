Financieel Jaarverslag Rijk: groei verrast, tekort lager dan verwacht

Hoewel de economie begin 2024 kortstondig kromp, groeide het bruto binnenlands product over het hele jaar met 1,0%. Deze groei viel hoger uit dan vooraf geraamd en werkte gunstig door in de overheidsfinanciën. Het begrotingstekort kwam uit op ‒0,9% van het bbp. Dat blijkt uit het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2024, het jaar waarin het kabinet-Schoof aantrad.

Minister van Financiën Eelco Heinen bood de Verantwoordingsstukken vandaag – op Verantwoordingsdag – aan de Tweede Kamer aan. Hij wees daarbij op de onzekere internationale situatie en de invloed daarvan op economie, inflatie en koopkracht.

Economie, inflatie en arbeidsmarkt

De Nederlandse economie presteerde in 2024 beter dan verwacht. Het groeicijfer van 1,0% lag boven de eerdere raming van het Centraal Planbureau (0,6%). De werkloosheid bleef laag op 3,7%. Wel lag de inflatie met 3,3% boven het eurozonegemiddelde van 2,4%. De lonen stegen gemiddeld met 6,7%, wat leidde tot een koopkrachtverbetering van 2,9% – ook dat meer dan vooraf voorspeld.

Overheidsfinanciën: tekort en schuld

De financiële positie van de overheid viel gunstiger uit dan bij aanvang van het jaar verwacht. Onder meer doordat uitgaven werden doorgeschoven naar latere jaren, kwam het begrotingstekort (EMU-saldo) uit op ‒0,9% van het bbp, oftewel € 10,1 miljard. Dat is fors lager dan de raming in de Miljoenennota 2024, waar nog werd uitgegaan van ‒2,9%.

De staatsschuld bedroeg eind 2024 43,3% van het bbp (€ 491,6 miljard), historisch gezien een laag percentage. Wel wordt voor de komende jaren een oplopende schuld verwacht. Nederland blijft vooralsnog ruimschoots binnen de normen van het Stabiliteits- en Groeipact (maximaal 3% tekort en 60% schuld).

Inkomsten, uitgaven en begrotingsdiscipline

De belasting- en premieopbrengsten kwamen in grote lijnen overeen met eerdere verwachtingen. Aan de uitgavenkant is circa € 17 miljard niet besteed of doorgeschoven naar latere jaren, mede door personeelstekorten en te ambitieuze planning. Het kabinet zet daarom in op meer realistische begrotingsdoelstellingen. De toegepaste kasschuiven in 2024 zijn daar een voorbeeld van.

Rechtmatigheid en controle

In 2024 is de rechtmatigheid van de overheidsfinanciën over het geheel genomen verder verbeterd. Bij de uitgaven (99,67%) en ontvangsten (99,94%) ligt het rechtmatigheidspercentage ruim binnen de door de Algemene Rekenkamer gehanteerde tolerantiegrens van 1%. Alleen bij de verplichtingen (98,94%) wordt die norm, ondanks een kleine verbetering, licht overschreden. Daarnaast constateert de Algemene Rekenkamer in totaal 40 onvolkomenheden, waarvan 3 ernstig.

Het Financieel Jaarverslag van het Rijk, de departementale jaarverslagen en alle andere verantwoordingsstukken zijn te vinden op Rijksfinancien.nl.