Gilde Roermond wint regionale NBA Impact Challenge

De leerlingen op veel onderwijsinstellingen konden de afgelopen maanden kennis maken met de breedte van het werk van accountants. Zo moesten ze aan de slag met actuele thema’s zoals duurzaamheid, betrouwbaarheid van informatie en de veranderende rol van de accountant.

Online spel

De NBA Impact Challenge is een online spel, dat door studenten en leerlingen van middelbare scholen, hbo’s en mbo’s gespeeld wordt na een gastles over accountancy. In dat spel krijgen ze aan de hand van een aansprekende casus een aantal opdrachten. De antwoorden op de opdrachten uit de casus zijn door professionals uit het werkveld – ervaren accountants – beoordeeld op inhoud, relevantie en uitwerking. Studenten van het Gilde uit Roermond deden dat het best van alle deelnemers in de regio Zuid-Nederland. De jury prees de zorgvuldige aanpak en het realiteitsgehalte van de uitwerkingen van de leerlingen om accountancyvraagstukken effectief toe te passen op praktijkgerichte opdrachten.

Docent van het winnende team Wilbert Janssen prees het winnende team: “Wat een fantastische prestatie! Door de inzet en creativiteit van onze studenten hebben ze niet alleen zichzelf, maar ook onze opleiding Finance & Control Specialist op de kaart gezet!”

Eerder al won het Ichtus College uit Veenendaal voor de regio Midden-Nederland.