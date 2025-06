Accountant kon niet controleren, maar DGB blij met ‘gecontroleerd’ jaarverslag

Beleggers in DGB Group N.V., het beursgenoteerde bedrijf achter duurzame projecten zoals CO₂-compensatie, krijgen geen geruststellend nieuws. De Cypriotische accountant GCP heeft namelijk geweigerd een oordeel te geven over de jaarcijfers over 2024.

De accountant kon niet genoeg bewijs verzamelen om de jaarcijfers te controleren. Een van de belangrijkste problemen is dat DGB onvoldoende interne controles heeft om fouten of fraude te voorkomen. Dit is opvallend voor een beursgenoteerd bedrijf, waar strikte regels gelden voor financiële verantwoording. Bovendien kon de accountant de volledigheid van de omzet niet verifiëren, wat betekent dat onduidelijk is of alle inkomsten correct zijn geregistreerd.

Ook het verleden blijft een probleem: de cijfers over 2023 zijn niet gecontroleerd, waardoor vergelijkingen tussen jaren onbetrouwbaar zijn. Voor beleggers is dit een groot risico, omdat zij geen accuraat beeld krijgen van de financiële ontwikkeling van het bedrijf.

Voortbestaan onzeker

Een nog groter alarm is de twijfel over het voortbestaan van DGB. De accountant waarschuwt voor een material uncertainty related to going concern – een technische term die betekent dat het bedrijf mogelijk niet overleeft zonder extra financiering. DGB is afhankelijk van drie cruciale factoren: nieuwe obligatieleningen in 2025, een betaling van Dutchgreen (VERPA) in juni van dit jaar, en verbeterde operationele cashflow.

Het probleem? Er is geen garantie dat deze financiering rondkomt. Als DGB geen nieuwe investeerders vindt of als de verwachte betalingen uitblijven, kan het bedrijf in liquiditeitsproblemen komen. Toch presenteert de directie de situatie in het jaarverslag als beheersbaar, terwijl de accountant hier juist vraagtekens bij plaatst.

CEO beloont zichzelf rijkelijk

Een ander pijnpunt is de bestuursstructuur van DGB. Het bedrijf heeft slechts één bestuurder: CEO Selwyn Duijvestijn. Dit is in strijd met Nederlands corporate governance-recht, dat voorschrijft dat een beursgenoteerd bedrijf minimaal drie bestuurders moet hebben. DGB geeft aan het bestuur later dit jaar uit te breiden, maar tot die tijd blijft de macht geconcentreerd bij één persoon.

Dat leidt tot ethische vragen. Zo heeft de CEO via een Long-Term Incentive Plan (LTI) €2,5 miljoen aan aandelen toegekend gekregen – goed voor 3,37 miljoen aandelen. Omdat er geen onafhankelijke bestuurders waren, heeft de CEO deze beloning zelf goedgekeurd. Dit roept serieuze zorgen op over belangenverstrengeling en goed bestuur.

Boekhoudkundige correcties en frauderisico’s

Uit het accountantsrapport blijkt verder dat DGB meerdere correcties heeft moeten doorvoeren in de boekhouding. Eerder werden CO₂-projecten gewaardeerd tegen fair value (marktwaarde), maar nu is dit teruggebracht naar kostprijs. Deze aanpassing was nodig omdat eerdere waarderingen niet betrouwbaar bleken.

Daarnaast waarschuwt de accountant voor mogelijke frauderisico’s, met name bij de erkenning van inkomsten (revenue recognition) en de registratie van aandelenbeloningen (share-based payments). Hoewel er geen concrete fraude is geconstateerd, zijn er wel fouten uit het verleden gecorrigeerd, wat het vertrouwen in de financiële rapportage verder onder druk zet.

Kleine lichtpuntjes

Het enige positieve nieuws is dat DGB begin 2025 een private placement van €725.000 heeft afgerond, waarbij 2,08 miljoen nieuwe aandelen zijn uitgegeven. Ook zijn alle aandelen sinds april verhandelbaar op Euronext Amsterdam. Toch is dit slechts een tijdelijke oplossing voor een bedrijf dat structurele problemen heeft.

Zeldzaam

DGP kon lange tijd geen accountant vinden en zat op het strafbankje van Euronext. Met de komst van GCP en het ‘gecontroleerde’ jaarverslag kan het fonds zijn notering behouden. Maar het oordeel van de accountant is zeldzaam en een ernstige waarschuwing over de betrouwbaarheid van de cijfers. “De accountant kon er geen chocola van maken”, zegt Joost Schmets van beleggersvereniging VEB in het FD. “Dat zou voor beleggers een duidelijke boodschap moeten zijn.”

Opgelucht

Selwyn Duijvestijn schoof zondag 1 juni aan bij Harry Mens in diens tv-programma Business Class. Hij was opgelucht en noemde het gecontroleerde jaarverslag ‘een mijlpaal’. Hij vertelt Mens dat de onafhankelijke accountant ‘alles heeft doorgelicht’, ‘ook alle risico’s goed aan de kaak heeft gesteld’ en ‘geen gekke dingen heeft gevonden in onze boekhouding’ en daarmee ‘een stempel’ gaf aan de jaarrekening.