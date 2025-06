Nieuw fusiekantoor in Zuid-Holland: One Accountants & Bedrijfsadviseurs

One Accountants & Bedrijfsadviseurs, Atripel Den Haag en Atripel & Cross zijn vanaf 1 juni 2025 samen gegaan onder de naam One Accountants & Bedrijfsadviseurs. De betrokken partijen willen naar eigen zeggen met de fusie hun dienstverlening verder optimaliseren.

One Accountants is met haar 16 personeelsleden een modern accountantskantoor, en heeft met haar ervaren accountants in combinatie met jonge professionals een goede en efficiënte mix gevonden op het gebied van accountantsdiensten aan het mkb.

Atripel Den Haag en Atripel & Cross hebben met de huidige zeven medewerkers meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van accountancy, bedrijfsadvisering, administratieve- en fiscale dienstverlening. “Door de groeiende vraag hadden beide ondernemingen behoefte aan een grotere capaciteit en toekomstbestendigheid”, aldus Brian Vrijenhoek RA, directeur bij One Accountants.

Atripel Den Haag en Atripel & Cross trekken gedurende het tweede halfjaar van 2025 in bij One Accountants op het kantoor aan de Louis Braillelaan 6 in Zoetermeer.