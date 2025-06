Personalia | Hyarchis benoemt Krijn Logister tot Chief Operating Officer (COO)

Het directieteam van Hyarchis bestaat verder uit Michel Jongboer (CEO) en Modestas Stirbys (CTO).

‘Met zijn ruime ervaring in operations, IT en procesoptimalisatie brengt Krijn Logister diepgaande kennis en leiderschap mee’, meldt de leverancier van AI-gedreven datamanagement- en KYC-oplossingen voor de financiële sector. Voor zijn benoeming bij Hyarchis bekleedde Logister diverse strategische en leidinggevende functies in de technologie- en zakelijke dienstverlening, waar hij zich heeft bewezen in het bouwen van schaalbare organisaties en het aansturen van multidisciplinaire teams.

“We zijn verheugd Krijn te mogen verwelkomen in ons leiderschapsteam,” zegt Michel Jongboer, CEO van Hyarchis. “Zijn combinatie van strategisch inzicht, operationele scherpte en mensgerichte aanpak sluit naadloos aan bij onze missie om financiële dienstverleners toekomstbestendig te maken met onze innovatieve, slimme technologie.”

Krijn Logister: “Hyarchis bevindt zich in een spannende fase van groei en innovatie. Ik kijk ernaar uit om samen met het team in Nederland en Litouwen te bouwen aan een wendbare en efficiënte organisatie die klanten op een veilige en schaalbare manier ondersteunt met AI-oplossingen.”

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met liggende foto): redactie@accountancyvanmorgen.nl