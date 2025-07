NBA wil wetswijziging voor bredere inzet accountants

De huidige Awb verwijst voor de definitie van accountant naar het Burgerlijk Wetboek, waar alleen registeraccountants (RA’s) en AA’s mét aantekening voor wettelijke controles worden erkend. Hierdoor kunnen AA’s zonder deze aantekening (het gaat om een groep van ruim 700 actieve professionals) geen verklaringen afgeven voor overheidsregelingen, ook al betreft het vaak eenvoudige assurance-opdrachten die niets met wettelijke controles te maken hebben.

Werkdruk

De NBA benadrukt dat in haar brief aan Van Weel deze beperking onnodig is. AA’s zonder aantekening volgen een brede opleiding die hen uitstekend kwalificeert voor assurance-opdrachten en advisering aan het MKB. Toch worden zij nu uitgesloten van werkzaamheden die perfect binnen hun competenties vallen. Dit terwijl de vraag naar accountantsdiensten blijft groeien en de sector kampt met een toenemend tekort aan professionals.

Eenvoudige wetswijziging

De oplossing die de NBA voorstelt is relatief eenvoudig: in plaats van naar het Burgerlijk Wetboek zou de Awb moeten verwijzen naar de definitie in de Wet op het accountantsberoep. Deze wet erkent namelijk alle RA’s en AA’s, ongeacht of zij een aantekening voor wettelijke controles hebben.

Een dergelijke wijziging zou directe voordelen hebben voor de beroepspraktijk. Meer accountants zouden ingezet kunnen worden voor subsidieverklaringen, wat de werkdruk in de sector zou verlichten. Bovendien zou het de aantrekkelijkheid van het accountantsberoep vergroten, een punt dat ook werd benadrukt in het recente rapport ‘Druk en tegendruk’ van de kwartiermakers toekomst accountancy.

Strengere eisen

Belangrijk is dat de voorgestelde wijziging overheden nog steeds de mogelijkheid laat om voor specifieke regelingen strengere eisen te stellen. Als een subsidieverordening expliciet om een accountant met aantekening vraagt, blijft dat mogelijk. Met haar verzoek geeft de NBA onder meer gehoor aan een oproep die werd gedaan tijdens de laatste ledenvergadering.