Inkomstenbelasting 2025: tips voor ondernemers met een eenmanszaak of vof

Nu de eerste helft van het jaar achter ons ligt, is het goed om vooruit te kijken; je hebt nu nog voldoende tijd om maatregelen te nemen die helpen je belastingdruk over 2025 te matigen. Hierna volgen 10 tips die voor jou van belang kunnen zijn.

Tip 1: breng je urenadministratie op orde

Voor sommige fiscale aftrekposten moet je laten zien dat je minstens 1.225 uur per jaar aan je onderneming hebt besteed. Dit heet het urencriterium. Daarom moet je niet alleen bijhouden hoeveel uren je werkt, maar ook waaraan je die uren hebt besteed. Je mag ook andere uren meetellen, zolang ze voor je bedrijf zijn. Dit zijn de indirecte uren. Denk aan reistijd, de tijd die je besteedt aan het werven van klanten, en administratie. Als je een te vaag overzicht geeft van je uren, kun je belastingaftrek mislopen.

Tip 2: benut je verrekenbaar verlies

Check of je je verliezen uit het verleden dit jaar nog kunt verrekenen. Dit kan met winst van de laatste 3 jaar en de komende 9 jaar. Dreigt je verlies uit het verleden verloren te gaan? Onderzoek of je je winst in 2025 kunt verhogen door uitgaven uit te stellen of door omzetten eerder te halen.

Tip 3: Werk met hulp van de fiscus aan inkomen voor later

Als ondernemer moet je zelf zorgen voor je pensioen. Dit kan via een lijfrente. Een lijfrente is vergelijkbaar met een pensioenregeling voor werknemers. Met belastingvoordeel kun je sneller sparen voor later. Sinds 2023 kun je meer aftrekken dan de jaren daarvoor. De storting op een lijfrente spaar- of beleggingsrekening kun je van je inkomen aftrekken. Je betaalt tot 49,5% minder belasting over het geld dat je stort. Laat je het opgebouwde vermogen uitkeren? Dan betaal je belasting, maar mogelijk tegen een lager tarief. Tijdens de looptijd betaal je over het rendement geen belasting. Om in 2025 deze aftrekpost te gebruiken, moet je in 2025 de storting doen. Let op dat je inkomen hoog genoeg is om optimaal belastingvoordeel te krijgen.

Tip 4: Vraag op tijd een nieuwe voorlopige aanslag aan

Is je winst over 2024 hoger dan verwacht? Als je voor 1 mei 2025 nog geen aangifte inkomstenbelasting hebt ingediend, vraag dan zo snel mogelijk om een voorlopige aanslag. Zo voorkom je dat je belastingrente van 6,5% moet betalen.

Tip 5: Benut de investeringsaftrek optimaal

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost op je winst. Je hebt recht op de KIA als je in 2025 meer dan € 2.900 en maximaal € 392.230 investeert in bedrijfsmiddelen die daarvoor in aanmerking komen.

De KIA is in 2025 maximaal € 19.769. De aftrek vermindert als je meer investeert dan € 130.744. Overweeg je investeringen uit te stellen naar 2026 als je boven dat bedrag komt en daarmee in 2025 en 2026 per saldo een hogere KIA krijgt. Blijf je dit jaar met de investeringen onder de drempel van € 2.900? Dan doe je er verstandig aan de geplande investeringen voor 2026 in 2025 te doen. Zeker als je met de investeringen in 2026 onder de drempel zou blijven.

De KIA wordt per onderneming berekend. Heb je meerdere bedrijven? Dan kun je voor alle ondernemingen apart de KIA berekenen. Dit betekent dat een investering van bijvoorbeeld € 50.000 in 2 aparte ondernemingen meer kan opleveren dan een investering van € 100.000 in 1 onderneming.

Tip 6: Duurzaam investeren in 2025: MIA en EIA

Bij een investering in nieuwe bedrijfsmiddelen die als milieu-investeringen gelden, kun je de milieu-investeringsaftrek (MIA) aanvragen. In 2025 is deze aftrek 27%, 36% en 45%, afhankelijk van de categorie. Dit geldt bij een investering van meer dan € 2.500. Ook kan een investering in bepaalde energiezuinige bedrijfsmiddelen uitzicht bieden op de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze is 40% bij een investering van meer dan € 2.500. Let op: de MIA en de EIA kunnen voor dezelfde investering niet samenlopen.

Tip 7: Vorm een herinvesteringsreserve en herinvesteer op tijd

Verkoop je in 2025 een bedrijfsmiddel? Dan kun je de winst opnemen in een herinvesteringsreserve (HIR). Hiermee stel je de belastingheffing over die winst uit. Het is verstandig op tijd maatregelen te nemen om je herinvesteringsvoornemen te bewijzen door bijvoorbeeld offertes op te vragen.

De herinvesteringstermijn is maximaal 3 jaar na het jaar van verkoop van het bedrijfsmiddel. De termijn voor de herinvesteringsreserve die in 2022 is gevormd, loopt dus af op 31 december 2025. Om te voorkomen dat de reserve vrijvalt in de winst, moet je in 2025 een verplichting tot herinvestering zijn aangegaan.

Tip 8: Pas op met desinvesteren

Heb je in 2021 of in de jaren daarna de investeringsaftrek gekregen voor een bedrijfsmiddel, zoals een machine of gereedschap? Let dan op met het afstoten of verhuren van dat bedrijfsmiddel in 2025. Dit kan namelijk leiden tot een desinvesteringsbijtelling en daarmee een verhoging van je winst in 2025.

Tip 9: bekijk of je willekeurig kunt afschrijven

Als je in 2024 investeerde in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kun je met de VAMIL-regeling tot 75% willekeurig afschrijven. Door sneller af te schrijven, verlaag je je fiscale winst en betaal je minder belasting

Tip 10: Innoveer ook in 2025 fiscaal voordelig

Je krijgt als ondernemer aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk als je voldoet aan het urencriterium. Ook heb je een Speur- en ontwikkelingswerkverklaring van RVO.nl nodig en moet je zelf minimaal 500 uren aan erkend speur- en ontwikkelingswerk besteden. De aftrek is € 15.738. Voor starters geldt een extra aftrek van € 7.875.

Deze tips zijn gebaseerd op bestaande wetten en op de belastingplannen van het kabinet voor 2026 en daarna. Deze kunnen tijdens de parlementaire behandeling nog wijzigen. Overleg met je fiscalist en adviseur over je voorgenomen keuzes.

Peter Beets is vermogensplanner bij ABN AMRO MeesPierson.