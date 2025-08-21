Accountancy Vanmorgen organiseert kennisplein op het Hixtival  

Accountancy Vanmorgen is dit jaar kennispartner van het Hixtival, het jaarlijkse gratis event voor accountants en IT-leveranciers. Tijdens de derde editie, op 6 november 2025 in de Basiliek in Veenendaal, introduceren wij samen met organisator HIX een bijzondere primeur: het Kennisplein.

Actuele thema’s in de spotlight

Met het Kennisplein voegen we een nieuw, inhoudelijk sterk element toe aan het Hixtival. Accountancy Vanmorgen organiseert hier interactieve sessies waarin relevante thema’s voor accountants centraal staan. Denk aan actuele ontwikkelingen op het snijvlak van ICT en accountancy, maar ook bredere vraagstukken die de dagelijkse praktijk raken.

Het Kennisplein wordt dé plek voor verdieping en dialoog: in rondetafeldiscussies gaan branche-experts met elkaar én met het publiek in gesprek over de kansen en uitdagingen waar accountants nu en in de nabije toekomst mee te maken krijgen.

De kennispartners

Het Kennisplein wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal sterke kennispartners die hun expertise en praktijkervaring inbrengen. Samen zorgen zij voor een breed palet aan inzichten en discussies die er echt toe doen voor de accountant.

De volgende partijen nemen deel:

ComplianceWise

E-wise

Extendum

Fiscount

Redactie Accountancy Vanmorgen

De gesprekken worden opgenomen en via het AV-platform gedeeld, inclusief bijbehorende podcasts. Daarmee biedt de samenwerking niet alleen een live-podium, maar ook een multimediaal online kenniskanaal voor bezoekers en deelnemers.

Zien we jou ook?

Het Kennisplein sluit mooi aan bij de circa 25 stands van voornamelijk ICT-leveranciers op het Hixtival. Samen zorgen ze voor een veelzijdige mix van technologie, vakinhoud en media, waardoor bezoekers niet alleen kennismaken met nieuwe oplossingen, maar ook met de achterliggende kennis en context die nodig zijn om deze in de praktijk te brengen.

Meld je aan voor het Hixtival: https://hellohix.com/het-hixtival/?exposant=AccountancyVanmorgen