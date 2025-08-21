Revolut kiest EY als nieuwe Global Audit Partner

De in Litouwen gevestigde bank Revolut laat boekjaar 2026 controleren door EY. Het Big Four-kantoor lost BDO af. Revolut is sinds januari 2022 ook in Nederland actief.

Revolut bedient circa 30 miljoen klanten in 37 landen, waaronder 28 in Europa. De bank laat weten dat de keuze voor de nieuwe accountant EY niet overhaast is genomen. Meerdere kandidaten werden beoordeeld op basis van verschillende criteria, waaronder wereldwijde dekking, diepgaande expertise in financiële dienstverlening en digitale auditmogelijkheden.

De huidige accountant, BDO LLP, blijft aan tot de afronding van de audit over het lopende boekjaar, waarna EY het stokje overneemt. BDO heeft het Revolut-account zeven jaar gehad.