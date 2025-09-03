Testamentaire planning bij zorgintensieve kinderen

Ouders met een zorgintensief kind (een kind met een verstandelijke beperking, psychische aandoening of verslaving) staan voor complexe keuzes bij het opstellen van hun testament. Enerzijds willen zij hun kinderen gelijk behandelen, anderzijds is het vaak niet wenselijk dat het zorgintensieve kind een groot vermogen erft.

Wettelijke regeling zonder testament

Bij overlijden zonder testament geldt de wettelijke verdeling: de langstlevende partner krijgt de volledige beschikking over de nalatenschap, terwijl de kinderen elk een niet-opeisbare vordering op de langstlevende ouder krijgen. Bij overlijden van de tweede ouder volgt feitelijke vererving. Voor kinderen, inclusief zorgintensieve kinderen, geldt een wettelijke vrijstelling van €25.490. Als het kind voldoet aan specifieke criteria (bijv. grotendeels afhankelijk van ouders, beperkt arbeidsvermogen), is er een verhoogde vrijstelling van €76.543 (2025).

Bij een vermogen van €5 mln. leidt dit systeem tot een totale erfbelasting van circa €1,7 mln. Dit komt deels doordat bij overlijden van het zorgintensieve kind het vermogen nogmaals belast wordt (tussen broers/zussen geldt het hoogste tarief: 30-40%), en de vrijstellingen hier zeer beperkt zijn.

Waarom een standaardtestament niet voldoet

Ouders kunnen hun zorgintensieve kind niet zomaar onterven.. Kinderen behouden recht op hun legitieme portie: de helft van hun wettelijk erfdeel. In het voorbeeld van €5 mln. (en 2 kinderen) betekent dit dat het zorgintensieve kind, zelfs als hij wordt onterfd, recht houdt op €1,25 mln. Als dat in de gegeven situatie niet wenselijk is, zijn er dan oplossingen?

Oplossingen: vruchtgebruik of tweetrapsmaking

Vruchtgebruik legateren

Een populaire en fiscaal gunstige oplossing is om het erfdeel niet in eigendom te laten erven, maar als vruchtgebruik. Het kind krijgt het recht op inkomsten en (beperkt) gebruik van het vermogen, maar het vermogen zelf blijft in handen van een andere erfgenaam (vaak een broer of zus). Hiermee blijft het vermogen binnen de familie, en wordt dubbele erfbelasting bij overlijden van het zorgintensieve kind voorkomen. Wel moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden en maatwerk is vereist. Het lijkt noodzakelijk dat het kind wel op het vermogen mag interen, omdat anders de kantonrechter bezwaren zal uiten.

Een variant hierop is het instellen van een familiefonds, waarbij het vruchtgebruik aan het zorgintensieve kind wordt toegekend, terwijl een broer of zus als bewindvoerder optreedt. Dit fonds zorgt bijvoorbeeld voor de kosten van levensonderhoud van het zorgintensieve kind. Na zijn overlijden vervalt het vermogen aan de overige erfgenamen, zonder extra erfbelasting.

Tweetrapsmaking

Bij een tweetrapsmaking wordt het zorgintensieve kind juridisch eigenaar van zijn erfdeel, maar is daarbij “bezwaard”. Een andere erfgenaam (bijv. de zus) wordt benoemd als “verwachter”. Na overlijden van het kind komt het vermogen automatisch weer bij die verwachter terecht, zonder dat daar nogmaals het hoge erfbelastingtarief voor derden op van toepassing is.

Deze constructie voorkomt heffing van 30-40% bij overdracht tussen broer en zus, omdat het civielrechtelijk gezien een verkrijging van de ouders blijft. Wel blijft er sprake van dubbele erfbelasting, zij het tegen lagere tarieven (10/20%). Het is een juridisch complexe maar effectieve manier om fiscaal te optimaliseren én controle te houden.

Familiebedrijf en certificering

Als het vermogen grotendeels bestaat uit aandelen in een familiebedrijf, is het cruciaal om zeggenschap en eigendom te scheiden. Door certificering via een STAK behouden ouders of andere familieleden de zeggenschap, terwijl het zorgintensieve kind certificaten erft. Zo wordt voorkomen dat een curator of bewindvoerder invloed krijgt op het bedrijf.

Ook privévermogen kan via een STAK gecertificeerd worden. Dit biedt controle en flexibiliteit en voorkomt ongewenste bemoeienis van externe bewindvoerders.

Conclusie en aandachtspunten voor accountants

Voor accountants in het mkb met cliënten die een zorgintensief kind hebben, is het essentieel om hen te wijzen op het belang van maatwerk in testamentaire planning. Enkele kernpunten:

Een standaardtestament of helemaal geen testament leidt tot onwenselijke en dure situaties.

De legitieme portie van een zorgintensief kind moet worden gerespecteerd en juridisch geborgd.

Vruchtgebruik of een tweetrapsmaking bieden effectieve oplossingen om zeggenschap, zorg en belastingheffing te optimaliseren. Maatwerk is vereist.

Certificering van vermogen (familiebedrijf of privévermogen) biedt rust en controle voor de nabije toekomst.

Specialistisch advies van een fiscalist en notaris met kennis van de zorgcontext is onmisbaar.

Dit is een samenvatting van het artikel ‘Mijn kinderen zijn me allemaal even lief’ (bron: Tijdschrift Familiebedrijven 2025, nummer 3, Box/Vermogensstructurering), waarin mr Laura Bles-Temme ingaat de op de testamentaire planning bij zorgintensieve kinderen. Dit artikel gaat in op hoe vererving wettelijk geregeld is, waarom dat in deze situaties vaak onwenselijke gevolgen heeft, en welke testamentaire mogelijkheden er zijn om dit op een zorgvuldige en fiscaal efficiënte manier aan te passen. Het volledige artikel is raadpleegbaar via Tijdschrift Familiebedrijven.