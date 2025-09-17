Lokale held en accountant wordt lijsttrekker

Accountant Adje Spruit, al decennia hét gezicht achter talloze Montfoortse evenementen, maakt de overstap naar de politiek. Hij kondigde onlangs aan lijsttrekker te worden van Lokaal Montfoort voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Wie het Utrechtse Montfoort kent, kent Spruit. Met Stichting Tent Activiteiten Montfoort (STAM) organiseert hij onder meer lokaal bekende evenementen als het IJsselweekend, Oktoberfest en Pret in ’t Park.

Nu wil hij zijn energie inzetten voor de gemeenteraad namens Lokaal Montfoort (ander bekend partijpoliticus: voormalig LPF’er Mat Herben). “Ik ben benieuwd hoeveel invloed je als raadslid écht hebt op beleid,” zegt Spruit in de lokale media. “Misschien valt dat tegen, misschien kan ik wel wat betekenen. Maar ik weet: je kunt niet blijven klagen vanaf de zijlijn. Op een gegeven moment moet je gewoon meedoen.”

Forensisch accountant

In het dagelijks leven werkt Spruit als forensisch accountant bij het Ministerie van Financiën. Met zijn achtergrond in financiële en juridische zaken denkt hij een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. Hij benadrukt dat hij zijn nieuwe rol serieus wil oppakken: “Ik weet eigenlijk nog niks van ruimtelijke ordening of ingewikkelde procedures. Maar ik ga één dag minder werken om me goed in te lezen. Als ik ergens aan begin, wil ik het serieus doen.”

Over zijn manier van werken is hij duidelijk: “Ik ben iemand die liever de telefoon pakt en zelf naar de provincie gaat, in plaats van te wachten tot er iets gebeurt. Dat wil ik ook in de raad brengen: een proactieve houding.”

Spruit hoopt vooral te verbinden: “Ik ben niet uit op concurrentie. Uiteindelijk willen we volgens mij allemaal grotendeels hetzelfde: een leefbare stad, meer woningen, een goed voorzieningenniveau. Ik hoop vooral te zoeken naar de gemeenschappelijke punten en mensen te verbinden, met elkaar de schouders eronder.”

Lachend: “Of ik gillend wegren na een tijdje? Dat zou kunnen. Maar als ik iets doe, dan doe ik het goed. Dus ik ga sowieso vier jaar lang alles geven.”

“Misschien word ik teleurgesteld, misschien levert het iets moois op,” besluit Spruit. “Maar als je het niet probeert, weet je het niet.”

(AD/IJsselbode)