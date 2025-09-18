Lizette Pleyte gestart als accountdirecteur Defensie en Algemene Zaken bij ADR

Per 15 september is Lizette Pleyte accountdirecteur Defensie en Algemene Zaken bij de Auditdienst Rijk. Ze was sinds 2019 hoofd van de afdeling Besturing, Bekostiging en Externe verslaggeving (BBE) bij de directie Begrotingszaken. Pleyte, opgeleid als accountant, werkte eerder bij KPMG en EY.

De Auditdienst Rijk (ADR) is de rijksbrede auditor van de Rijksoverheid en de auditautoriteit in Nederland voor de Europese Commissie. Met onafhankelijke onderzoeken en diensten helpt de ADR de ambtelijke en politieke leiding van organisaties bij het herkennen en beheersen van risico’s, het verbeteren van de sturing en het afleggen van verantwoording. Zo draagt de ADR bij aan een slagvaardige, wendbare en weerbare overheid.

Gesprekspartner

Als accountdirecteur is Pleyte de strategische gesprekspartner van de departementsleiding voor de auditonderzoeken en is verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van de meerjarige auditprogrammering. De komende jaren zal de veranderopgave van het account bestaan uit het vergroten van de impact van de departementale en rijksbrede onderzoeken van de ADR, in samenspel met de ambtelijke top. De andere prioriteit ligt bij het verder verbinden van het account met de ADR-brede doelen, processen en systemen.

Pleyte: ‘De ADR ken ik als een betrouwbare en kundige partner. Ik heb veel zin om deel van de auditdienst te gaan uitmaken. De huidige omgeving waarin de ADR opereert is complex en verandert snel. Ik kijk er dan ook naar uit om samen met de collega’s op het account Defensie en Algemene Zaken en de departementen een bijdrage te mogen leveren aan de vraagstukken die spelen en beweging te brengen waar dat nodig is.’

Accountancy

Pleyte begon haar carrière na een studie HEAO Accountancy bij EY en KPMG. Ze behaalde haar Postdoctoraal Accountancy aan de Vrije Universiteit. Vanuit KPMG maakte zij de overstap naar het Centraal Bureau voor de Statistiek waar zij onder andere werkzaam was als Hoofd Bedrijfsadministraties en Inkoop. Vanaf 2017 werkte ze bij het Ministerie van Financiën. In 2019 volgde haar benoeming tot hoofd van de afdeling Besturing, Bekostiging en Externe verslaggeving (BBE) bij de directie Begrotingszaken.

Wendy Asbeek Brusse, directeur Onderzoek bij de Auditdienst Rijk: ‘Lizette brengt veel leidinggevende ervaring mee vanuit diverse contexten. En ze kent de wereld van de accountancy, het onderzoek en het comptabel bestel. Ik kijk ernaar uit om samen met haar de opgaven van de ADR vooruit te brengen.’