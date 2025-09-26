Uit nieuw klachtenformulier Acountantskamer moet verwijtbaar handelen meer blijken

De Accountantskamer heeft een nieuw klachtenformulier. Hiermee kan een klager op een gestructureerde manier zijn klacht indienen. De verwachting is dat hierdoor duidelijker wordt wat een klager de accountant verwijt.

Op het oude klachtenformulier moest de klager zijn of haar eigen gegevens invullen (stap 1) en de gegevens van de accountant tegen wie de klacht was gericht (stap 2). Bij stap 3 moesten een aantal dingen worden ingevuld: Wanneer heeft/hebben de gedraging(en) of het nalaten, waarop uw klacht betrekking heeft, plaatsgevonden? Wanneer hebt u de gedraging(en) of het nalaten, waarop uw klacht betrekking heeft, geconstateerd? Is de klacht voorgelegd aan de organisatie waar de accountant werkt of aan een klachten- of geschillencommissie waarbij deze organisatie is aangesloten? Zo nee, waarom niet?

Meer uitleg

Het nieuwe klachtenformulier legt beter uit tegen wie wel en geen klacht kan worden ingediend. Het document begint met stellen dat er alleen geklaagd kan worden over een accountant die staat ingeschreven in het register van de NBA. Bij het oude formulier stond dit met kleine lettertjes onder stap 2. Het nieuwe formulier bevat meteen een handige link naar het register. Bij de uitleg staat ook: ‘Het is belangrijk dat u in uw klacht duidelijk beschrijft en uitlegt waarom u vindt dat de accountant tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.’

Stap 1 is gesplitst in a en b. Na de eigen gegevens (1a) kunnen gegevens van een gemachtigde worden ingevuld (1b). Op het oude formulier stond bij stap 2: Gegevens van de accountant tegen wie de klacht is gericht. Op het nieuwe formulier staat dat er meer direct: Gegevens van de accountant over wie u klaagt. Ook het formele ‘Gegevens over de klacht’ (stap 3) is in het nieuwe formulier minder ambtelijk: ‘Beschrijf uw klacht’. Hier moeten, net als op het oude formulier, drie dingen worden ingevuld. Maar de instructie is veel duidelijker.

Feiten onderbouwen

Stap 3a vraagt: ‘Wat is uw relatie tot de accountant’. Bij 3b moet zo feitelijk mogelijk worden beschreven wat er precies is gebeurd. De kleine lettertjes maken duidelijk dat feiten moeten worden onderbouwd met genummerde documenten. Bij stap 3c dient te worden ingevuld wat de klager de accountant verwijt. De klager moet invullen voor welke gedragingen de accountant een maatregel zou moeten krijgen, maar ook waarom deze gedraging tuchtrechtelijk verwijtbaar zou zijn.

Doel van de vernieuwing is, aldus de Accountantskamer, dat uit het nieuwe formulier duidelijker blijkt wat de klager de accountant precies verwijt.

Download hier het nieuwe klachtenformulier.