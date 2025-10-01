Home » Personalia | Spiekker van Baker Tilly naar Reanda Nederland

Reanda Nederland, gespecialiseerd in audits voor internationale ondernemingen in Nederland, heeft per 1 oktober Jeroen Spiekker benoemd als hoofd Vaktechniek en Kwaliteit.

1 oktober 2025 door Accountancy Vanmorgen

Volgens Reanda is het een strategische stap die de focus van het kantoor op het verbeteren van de auditkwaliteit en de dienstverlening aan klanten benadrukt. Spiekker werkte voorheen onder meer bij Deloitte en PwC. Meest recentelijk was hij werkzaam als hoofd Vaktechniek Accountants bij Baker Tilly, waar hij in 2017 en 2018 ook actief was als extern accountant en lid van de raad van bestuur.

Spiekker is ook al ruim 15 jaar betrokken bij de NBA. Hij is onder meer lid van het College voor beroepsreglementering en de werkgroep Fraude.

