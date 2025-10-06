Gelderse kantoren Reith & Ten Böhmer en Otten en Kampschreur bundelen krachten

Vanaf 1 januari 2026 gaan accountants- en advieskantoren Reith & Ten Böhmer en Otten en Kampschreur officieel een samenwerking aan. Op 2 september 2025 werd deze stap formeel bekrachtigd door het ondertekenen van de overeenkomst door de directies van beide partijen.

De samenwerking is erop gericht elkaar op directie- en eigenaarsniveau te versterken, met behoud van de zelfstandige identiteit van beide kantoren. Hiermee ontstaat een zorgvuldig gefaseerd traject waarin oprichters Wim ten Böhmer (eind 2027) en Niek Reith (eind 2029) op een natuurlijke manier hun pensioen kunnen voorbereiden.



Per 1 januari 2026 neemt Otten en Kampschreur (in de personen van Wilfred Overdijk, Joyce Langenhof – Nijenkamp en Herwin Peters) het aandeel van Wim ten Böhmer en later van Niek Reith over. Uiteindelijk groeien ze dan toe naar een 1/3 belang samen met de zittende vennoten Marco Franzen en Koen Cornelissen.



Beide Gelderse kantoren behouden hun eigen naam, locatie en personeelsstructuur. Reith & Ten Böhmer is gevestigd in Andelst, Otten en Kampschreur in Huissen.

De samenwerking biedt veel voordelen, lichten de partijen toe: ‘flexibiliteit in personele inzet, gezamenlijke investeringen in software en vaktechniek, en meer ruimte voor doorgroei van medewerkers. Met deze stap waarborgen beide organisaties continuïteit, versterken zij hun toekomstbestendigheid en behouden klanten tegelijk de persoonlijke aandacht en vertrouwde dienstverlening.’