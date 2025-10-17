Mohamed El Harchaoui start met Avenue Accountants en Adviseurs

Sinds kort is Avenue accountants en adviseurs van start gegaan, een full service accountantskantoor dat zich richt op het mkb en de zorg- en welzijnssector. Het in Leusden gevestigde Avenue is opgericht door Mohamed El Harchaoui RA.

El Harchaoui vervulde eerder managementfuncties bij vooraanstaande (accountants)organisaties, waaronder een Big‑5-kantoor, en was werkzaam als toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Met deze brede expertise heeft hij de afgelopen jaren ook tal van organisaties geadviseerd, onder meer op het gebied van duurzaamheid.

Avenue biedt een breed scala aan diensten, van jaarrekeningcontroles en samenstelwerk tot corporate finance advies en ESG/CSRD consulting.

Op LinkedIn licht El Harchaoui zijn stap als volgt toe: “Na een lange staat van dienst in verschillende rollen — accountant, controller, toezichthouder en consultant — voelt de oprichting van Avenue Accountants en Adviseurs als een logische volgende stap. Een stap waarin al mijn kennis en ervaring samenkomen.



Met Avenue willen we laten zien dat accountancy meer kan zijn dan controle alleen. We hebben bewust gekozen voor een multidisciplinair kantoor, omdat ondernemingen en maatschappelijke instellingen vandaag te maken hebben met uitdagingen die verder reiken dan cijfers alleen: duurzaamheid, technologie en AI, personeelsschaarste, budgetdruk en kostenbeheersing.



Juist in het grotere MKB en de maatschappelijke sector zien we de behoefte aan een partner die niet alleen controleert, maar ook meedenkt en de adviesrol van de accountant ten volle benut.



Veel ondernemingen en zorg- en welzijnsorganisaties beschikken bijvoorbeeld niet over alle kennis of capaciteit om die complexe vraagstukken zelfstandig op te pakken — en daar ligt precies onze kracht.



Met Avenue Accountants en Adviseurs brengen we audit, finance en advies samen, zodat ondernemers en bestuurders kunnen bouwen aan continuïteit, vertrouwen en duurzame groei.”



Meer informatie over Avenue: www.avenueaccountants.nl