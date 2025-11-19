Uitstel voor zorgaanbieders bij capaciteitsproblemen accountant

Per 1 januari 2026 wordt de Beleidsregel Uitstel jaarverantwoording uitgebreid, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hierdoor kunnen zorgaanbieders die vertraging ervaren door capaciteitsproblemen bij hun financiële dienstverlener (bijvoorbeeld accountants- en administratiekantoren) voor 1 april uitstel aanvragen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De uitstelmogelijkheid geldt voor iedereen en geldt voor de openbare jaarverantwoordingen vanaf boekjaar 2025. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen zorgaanbieders in omvang of sector. De NZa kan dan uitstel verlenen voor het aanleveren van de openbare jaarverantwoording tot 1 oktober van dat jaar.

Hoe is deze wijziging tot stand gekomen?

Naar aanleiding van gesprekken met brancheorganisaties voor zorgaanbieders en vertegenwoordigers van de accountants- en administratiekantoren en een analyse van de ingediende uitstelverzoeken over boekjaar 2024 zijn de capaciteitsproblemen in kaart gebracht. De NZa heeft samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gezocht naar een passende en werkbare oplossing voor zorgaanbieders en hun financiële dienstverleners.

Tijdige transparantie over de besteding van zorggelden is cruciaal voor het waarborgen van continuïteit, integriteit en professionaliteit in de zorg. Daarom blijft de wettelijke aanleverdatum van 1 juni in de Regeling openbare jaarverantwoording WMG gehandhaafd. Maar daar wordt een extra uitzonderingsgrond toegevoegd aan de Beleidsregel Uitstel jaarverantwoording TH BR-039 van de NZa.

Hoe werkt het aanvragen van uitstel?

Wanneer er als gevolg van capaciteitsproblemen bij financiële dienstverleners vertragingen ontstaan, kunnen zorgaanbieders of hun financiële dienstverlener voor 1 april uitstel bij de NZa aanvragen. Dit kan via het digitale formulier op de website van de NZa: https://jv.nza.nl/. De NZa verleent dan uitstel voor het aanleveren van de openbare jaarverantwoording tot 1 oktober van dat jaar.

Uitstel om andere redenen

De mogelijkheid om uitstel aan te vragen tot 31 december blijft bestaan. Dit geldt voor zorgaanbieders die te maken hebben met andere omstandigheden zoals overmacht of voor zorgaanbieders die voor het eerst een jaarverantwoording moeten indienen. Meer informatie hierover staat op de Vraag en antwoord uitstel voor de jaarverantwoording.

Hoe monitort de NZa deze wijziging?

De NZa houdt de uitstelverzoeken en de aanleveringen in de komende jaren goed in de gaten. Daarbij kijken zij ook naar de ontwikkelingen rond standaardisering en automatisering van de openbare jaarverantwoording.

Verder blijft de NZa in gesprek met partijen om samen te bespreken wat er goed gaat en waar problemen ontstaan bij de aanlevering. De extra uitstelmogelijkheid kan worden aangepast of ingetrokken, bijvoorbeeld wanneer de capaciteit bij financiële dienstverleners weer toereikend is of als blijkt dat de regeling veelvuldig wordt misbruikt.

Meer informatie: Beleidsregel Uitstel jaarverantwoording

Bron: VWS