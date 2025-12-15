Fiscale eindejaarstips

Nu het einde van 2025 nadert, komt ook het afsluiten van het fiscale boekjaar dichterbij. Dit is hét moment om te beoordelen of u uw fiscale positie nog kunt optimaliseren. Zowel voor particulieren als ondernemers zijn er diverse aandachtspunten die nog vóór 31 december kunnen worden opgepakt om belastingvoordelen te benutten en risico’s te beperken.

Particulieren

Box 3: tips om belastingheffing te beperken

De inkomstenbelasting in box 3 wordt volgens het wettelijke systeem op forfaitaire basis berekend over uw belastbare vermogen op 1 januari van het jaar. Met deze acties kunt u de grondslag in box 3 op basis van het forfaitaire systeem verlagen:

Doe grote uitgaven nog in 2025

Bent u van plan om een grote aankoop te doen uit privémiddelen? Als u deze betaalt vóór 1 januari, dan daalt uw vermogen op de peildatum van box 3. Los kleine schulden af

Schulden onder de drempel (€ 3.800, of € 7.600 voor fiscale partners) verlagen uw grondslag niet. Betaal ze vóór 1 januari 2026, zodat uw banksaldo lager is. Betaal belastingaanslagen

Belastingschulden (met uitzondering van erfbelasting) worden niet meegeteld als schuld in box 3 en verlagen de grondslag dus niet. Door deze aanslagen vóór 1 januari te voldoen, verlaagt u uw banksaldo op de peildatum. Doe een schenking

Wanneer u overweegt een schenking te doen kan het fiscaal voordelig zijn om deze voor 1 januari 2026 te doen. Dit verlaagt de grondslag van box 3. Tevens zijn giften aan ANBI’s (onder voorwaarden) aftrekbaar binnen de inkomstenbelasting. De aftrek geschiedt eerst in box 1, en bij voldoende giftenaftrek in box 3 en tot slot box 2. Giften aan culturele ANBI’s zijn voor 125% aftrekbaar met een maximumbedrag van € 1250. Waardeer vorderingen

In box 3 wordt het vermogen gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer op 1 januari. Dit geldt ook voor privévorderingen. Indien onderbouwd verwacht wordt dat een vordering niet volledig zal worden terugbetaald, beïnvloedt dit de waarde in het economisch verkeer van deze vordering. In dat geval kan de waarde van de vordering waartegen deze in de aangifte inkomstenbelasting wordt opgenomen, mogelijk worden verlaagd en daarmee wordt de grondslag in box 3 op de peildatum verminderd. Vooruitbetaling van de hypotheekrente in box 1

Door in 2025 hypotheekrente vooruit te betalen of een extra aflossing te doen, kunt u uw grondslag in box 3 verder verlagen. Vooruitbetaling van rente is onder voorwaarden mogelijk en is met name aantrekkelijk indien u verwacht in 2026 onder een lager box 1-tarief te vallen. Bij aflossing hangt het fiscale voordeel onder meer af van de verhouding tussen uw hypotheeklasten en het rendement op uw spaargeld. Beide keuzes vereisen een zorgvuldige afweging van diverse factoren. Wij adviseren u graag over de fiscaal meest optimale route.

Papieren schenking

Heeft u een papieren schenking, ook wel bekend als een schuldigerkenning uit vrijgevigheid, gedaan aan uw kind? Dan is het van belang de jaarlijkse rente van 6% daadwerkelijk over te maken. Doe dit vóór 31 december om ook nog de grondslag in box 3 te verlagen. Feitelijke betaling van rente is verplicht om de het fiscale voordeel in de Successiewet van schenken op papier in stand te houden. Wordt de rente niet op tijd betaald, dan kan de Belastingdienst de schenking bij overlijden alsnog aanmerken als onderdeel van de belastbare nalatenschap – met mogelijk een hogere erfbelasting tot gevolg.

Recht op teruggaaf IB 2020

Heeft u in 2020 recht op een teruggaaf inkomstenbelasting die nog niet is aangevraagd? Dien uw verzoek dan uiterlijk 31 december 2025 in. Na deze datum vervalt uw recht definitief en kunt u geen aanspraak meer maken op een eventuele teruggaaf. Het recht vervalt namelijk na 5 jaar.

Verliesverrekening IB-onderneming

Heeft u nog niet-verrekende verliezen uit 2016 in uw box 1 onderneming? Dan verdient dit uw bijzondere aandacht: deze verliezen kunnen uitsluitend in 2025 worden verrekend vanwege de verliesverrekeningsregels in box 1. Na 31 december 2025 vervalt het recht definitief en kunt u deze verliezen niet meer compenseren met toekomstige winsten.

Voorkomen schijnzelfstandigheid

Vanaf 1 januari 2026 vervalt de ‘zachte landing’ bij het handhaven van schijnzelfstandigheid en zal de Belastingdienst actief toezicht gaan houden. De Belastingdienst kan in dit kader boetes opleggen. Wij adviseren om vóór 31 december alle bestaande contracten te beoordelen binnen de kaders die hiertoe van toepassing zijn. Indien noodzakelijk biedt dit nog de mogelijkheid om de arbeidsrelatie opnieuw te kwalificeren of de overeenkomsten te wijzigen.

Ondernemingen

WBSO

Loonkosten van een speur- en ontwikkelingsproject kunnen worden verlaagd door gebruik te maken van de tegemoetkoming op grond van de WBSO. Indien het project aanvangt vanaf 1 januari 2026 dient de WBSO-tegemoetkoming uiterlijk 20 december 2025 aangevraagd te worden. Projecten die later aanvangen dan 1 januari 2026 kennen een ruimere termijn tot en met 30 september 2026 voor de aanvraag.

Deponering jaarrekening

De jaarrekening van een BV moet uiterlijk 8 dagen na vaststelling worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, en in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar. Voor het boekjaar tot en met 31 december 2024 is de uiterste deponeerdatum daarom 31 december 2025.

Vrije ruimte werkkostenregeling

Voor bepaalde vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers gelden gerichte vrijstellingen binnen de loonbelasting. Indien deze niet van toepassing zijn, kunnen vergoedingen of verstrekkingen worden ondergebracht in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). Binnen deze ruimte kunt u werknemers onbelast vergoedingen en verstrekkingen toekennen. Voor 2025 bedraagt de vrije ruimte 2 % van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 en 1,18% over het deel van de loonsom boven € 400.000. Indien er nog vrije ruimte beschikbaar is, kan het aantrekkelijk zijn om deze vóór het einde van het jaar te benutten, bijvoorbeeld voor een extra kerstpakket of een bonus die netto kan worden uitgekeerd. Houd daarbij rekening met de geldende voorwaarden.

In- en ontvoegen uit fiscale eenheid

Indien per 1 januari 2026 een of meer vennootschappen uit een fiscale eenheid ontvoegd worden, dient uiterlijk op 31 december 2025 een verzoek tot ontvoeging gedaan te worden.

Ook het aangaan van een fiscale eenheid of het verbreken van een fiscale eenheid in het jaar van aangaan, kan in specifieke situaties bijvoorbeeld vanwege het tariefsopstapje in de vennootschapsbelasting fiscaal voordelig zijn. Hou bij het ontvoegen uit een fiscale eenheid rekening met de daarmee gepaard gaande fiscale consequenties.

Herinvesteringsreserve

Heeft u in 2022 een bedrijfsmiddel verkocht en een herinvesteringsreserve (HIR) gevormd? Let op: de herinvesteringsperiode van 3 jaar verloopt op 31 december 2025.

Indien u nog niet heeft herinvesteerd dient u tijdig actie te ondernemen om te voorkomen dat de HIR tot de belastbare winst in 2025 gerekend dient te worden. In bijzondere gevallen kunt u een verzoek indienen voor verlenging van deze termijn bij de Belastingdienst. Controleer daarom uw HIR en voorkom dat deze vrijvalt in de winst.

Optimaliseer KIA-investeringen

Bij het investeren in bedrijfsmiddelen is het belangrijk om rekening te houden met de kleinschaligheidsaftrek (KIA). De KIA vervalt namelijk als de som van de investeringen meer bedraagt dan € 392.230. Daarnaast is het belastingvoordeel ten aanzien van de KIA maximaal bij een totaal investeringsbedrag van € 130.744. Bij investeringen groter dan € 130.744 neemt het belastingvoordeel van de KIA af en kan het voordelig zijn om investeringen uit te stellen naar 2026 om de maximale KIA te benutten.

Wij raden aan om bij de investeringen in bedrijfsmiddelen in de maand december rekening te houden met de gevolgen voor de KIA.

Aanbetaling KIA-bedrijfsmiddel

Wanneer er in 2025 in een bedrijfsmiddel wordt geïnvesteerd en deze nog niet in gebruik wordt genomen kan de kleinschaligheidsaftrek (KIA) enkel worden toegepast voor het bedrag dat in 2025 is betaald. Voor toekomstige investeringen en nog te betalen bedragen kan de KIA niet worden aangewend. Door een aanbetaling te doen in 2025, onder de voorwaarde dat de som van investeringen de € 392.230 niet te boven gaat, kan het fiscale voordeel van de KIA worden vergroot. Het restant kan in 2026 betaald worden onder toepassing van de KIA van 2026.

Wanneer het bedrijfsmiddel in 2025 reeds in gebruik is genomen kan de KIA van 2025 aangewend worden ongeacht het tot op heden betaalde bedrag.

Terugnemen KIA wegens vervreemding bedrijfsmiddel

Indien u overweegt een bedrijfsmiddel te vervreemden waarvoor in 2021 de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is toegepast, is het doorgaans fiscaal gunstiger om deze verkoop uit te stellen. Wordt een bedrijfsmiddel waarvoor bij aanschaf KIA is genoten binnen vijf jaar verkocht, dan bent u verplicht een desinvesteringsbijtelling tot de fiscale winst voor 2025 te rekenen. Deze bijtelling bedraagt maximaal het destijds genoten KIA-bedrag. Wanneer u tot 2026 wacht met de verkoop van het bedrijfsmiddel zal bijtelling voorkomen worden.

BTW correctie privégebruik ondernemingsgoederen en -diensten

Aan het einde van het jaar moet de BTW-correctie voor privégebruik van ondernemingsgoederen en -diensten worden berekend en verwerkt in de laatste btw-aangifte. Dit geldt voor kosten waarvan de btw in aftrek is gebracht, maar die (deels) privé zijn gebruikt door personeel.

Martijn van der Kroon is belastingadviseur bij C&B More en als auteur en specialist verbonden aan Fiscaal Vanmorgen.