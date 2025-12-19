Fiscaal stimuleren werknemersparticipatie bij startups en scale-ups

Het kabinet wil van Nederland het beste startup- en scale-up ecosysteem van Europa maken. Hoewel Nederland relatief veel startups heeft, is het percentage dat doorgroeit naar scale-up lager dan het EU-gemiddelde. Toegang tot talent is een belangrijke succesfactor, en een fiscaal aantrekkelijke medewerkersparticipatieregeling helpt om schaars talent aan te trekken en te behouden.

Hoofdlijnen van de fiscale regeling

De regeling bestaat uit twee onderdelen:

Lagere loonheffing op aandelenopties: De grondslag wordt versmald tot 65% van het vervreemdinsvoordeel, waardoor het effectieve tarief vergelijkbaar is met box 2-heffing. Uitstel van heffing: Belasting wordt pas geheven bij vervreemding van de aandelen, zodat werknemers niet hoeven te betalen voordat zij liquide middelen hebben.

De regeling geldt voor werknemers van jonge, innovatieve, niet-beursgenoteerde bedrijven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bepaalt of een onderneming als startup of scale-up kwalificeert en geeft beschikkingen af (8 jaar geldig, verlengbaar met 5 jaar). Voor de definitie van startups en scale-ups wordt aangesloten bij de definitie die gehanteerd wordt in box 3-wetgeving zoals die vanaf 1 januari 2028 van toepassing is.

Bijzondere situaties

Uitdiensttreding : Geen heffing bij vertrek: belasting pas bij verkoop van aandelen. Dit sluit aan bij internationale praktijk.

: Geen heffing bij vertrek: belasting pas bij verkoop van aandelen. Dit sluit aan bij internationale praktijk. Einde geldigheidsduur of beursgang : Terugval op bestaande regels: voordeel wordt naar tijdsgelang berekend.

: Terugval op bestaande regels: voordeel wordt naar tijdsgelang berekend. Aanbiedingsplicht: Bij verkoop moeten aandelen eerst aan de onderneming worden aangeboden om fiscale verplichtingen te waarborgen.

Budget en uitvoering

De regeling moet binnen het ingeboekte budget blijven; bij overschrijding volgt versobering. Er komt een uitvoeringstoets door de Belastingdienst vanwege controle- en handhavingsrisico’s, vooral bij internationale situaties. De uitvoeringstoets ziet vooral op de situatie dat een werknemer uit dienst gaat en nog niet hoeft af te rekenen, in hoeverre is de Belastingdienst op een later moment nog in staat belasting te heffen over de aandelen als die verkocht zijn. Dit punt zal met name spelen bij internationale werknemers.

Als de door RVO afgegeven beschikking afloopt, is de bestaande regeling om aandelenopties in de loonheffingen te belasten weer van toepassing. Bij een beursgang is ook geen sprake meer van een startup/scale-up.

Tijdsevenredige grondslagversmalling

Bij het bepalen van de grondslagversmalling waarover loonheffingen wordt berekend wordt rekening gehouden met de periode in loondienst onder de beschikking en de periode in loondienst niet onder de beschikking. Stel 10 jaar in loondienst, waarvan 8 jaar onder de beschikking, dan wordt de grondslagversmalling toegepast op 80% van de verkoopopbrengst van de aandelen minus de kostprijs en op 20% van de verkoopopbrengst van de aandelen minus de kostprijs.

Deze regeling zal van toepassing zijn op aandelenopties die zijn uitgegeven op of na 17 april 2025.

Planning inwerkingtreden

Het wetsvoorstel wordt uitgewerkt met antimisbruikbepalingen, internationale verhuisregels en samenloop met lucratiefbelangregeling. Internetconsultatie start januari 2026; indiening bij de Kamer in Q1 2026. Beoogde inwerkingtreding: 1 januari 2027.

mr. Ewoud de Ruiter is belastingadviseur bij 3RRR Belastingadviseurs en verbonden aan Publiq belastingadviseurs.

Werknemersparticipatie biedt kansen, maar vereist fiscale finesse. Door de structuur goed te ontwerpen en de regelgeving te kennen, voorkomt u onaangename verrassingen. Wilt u meer weten? Volg dan de cursus over werknemersparticipatie en lucratief belang op 2 juni 2026 bij Fiscaal Vanmorgen.