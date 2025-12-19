Home » Quadrad Advies & Administratie verwelkomt Kapteijns Adviseurs

Quadrad Advies & Administratie verwelkomt Kapteijns Adviseurs

Quadrad Advies & Administratie maakt bekend dat Kapteijns Adviseurs uit Boxtel per 1 januari 2026 onderdeel wordt van de organisatie.

19 december 2025

Quadrad zelf is een full-service administratie- en adviesbureau in Beesd.

De betrokken partijen laten weten: “Stephan en Emmie Kapteijns hebben zich jarenlang met grote betrokkenheid, vertrouwen en plezier ingezet voor hun klanten vanuit Boxtel met Administratie- en Belastingadviesbureau Kapteijns. Quadrad Advies & Administratie en Kapteijns Adviseurs bleken sterk overeenkomende waarden te delen, waaronder persoonlijke aandacht, betrouwbaarheid en een duurzame klantrelatie. De samenwerking versterkt beide organisaties en waarborgt het vertrouwde, persoonlijke karakter van de dienstverlening.

Quadrad Advies & Administratie en Kapteijns Adviseurs danken hun klanten voor het voortdurende vertrouwen en kijken uit naar een succesvolle voortzetting van de samenwerking binnen de vernieuwde organisatie.”

