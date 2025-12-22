Van Asselt en Equus fuseren

Van Asselt adviseurs en accountants en Equus accountants en belastingadviseurs gaan per 1 januari fuseren. Daarmee willen ze autonoom groeien zonder inbreng van private equity.

Beide organisaties vormen samen een advies- en accountancyorganisatie met een scherpe focus op het mkb in Midden-Nederland. Van Asselt en Equus blijven onder eigen naam actief. “De fusie is het resultaat van een sterke gedeelde basis in cultuur, regionale ligging en dienstverlening. Beide organisaties herkennen elkaar in hun nuchtere manier van werken, hun focus op langdurige relaties en hun rol als vaste en brede gesprekspartner van de ondernemer.” De fusiecombinatie heeft vestigingen in Amersfoort, Driebergen en Ede en telt ruim 100 medewerkers.

Alles onder een dak

Volgens Van Asselt-directeur Wilco Frens, tevens RA en bedrijfsovernamespecialist, biedt de fusie meer ruimte om beide kantoren verder te ontwikkelen. “Door elkaar te versterken in slagkracht, inhoud en ‘mensen-mensen’ blijven we ook op de lange termijn van betekenis voor ondernemers en kunnen we met hen de kansen benutten.” Hij wijst op de bedrijfsoverdrachtspecialisten van Scherpenburgh MKB Corporate Finance, de eigen arbo- en verzuimtak onder de naam SZamen, het communicatiebureau WIJ communiceren en zorgspecialisten van Van Asselt Zorgzeker. “Daarmee hebben we alles onder één dak om de ondernemer vindingrijk te kunnen blijven ontzorgen.”

Samen autonoom groeien

Equus-partner Theo Harkema benadrukt het belang van continuïteit in de relatie met ondernemers. “Die willen één vertrouwd gezicht aan de keukentafel. Dat is precies wat we willen behouden. Door samen autonoom te groeien, kunnen we die persoonlijke manier van werken blijven bieden en onze klanten tegelijk beter ondersteunen.”

Met de grotere schaal die de fusie met zich meebrengt, ontstaat de mogelijkheid om gerichter te investeren in ICT, data en AI. “Niet als technologische belofte, maar als praktische ondersteuning van het dagelijkse werk voor ondernemers en medewerkers.”

Geen private equity

Autonome groei is een belangrijk speerpunt binnen de samenwerking. De aandelen blijven binnen de partnergroep; private equity speelt geen rol. “Voor medewerkers betekent de fusie meer perspectief en inspirerende participatiemogelijkheden. De combinatie van regio, schaal en inhoud vergroot de aantrekkingskracht als werkgever en biedt ruimte voor ontwikkeling en specialisatie”, benadrukt Bob van Giesen, een van de partners bij Van Asselt. De gefuseerde organisatie telt straks negen partners. Naast de huidige partners treedt Andries Willemse AA RB, accountant-belastingadviseur bij Equus, nieuw toe tot de partnergroep. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van beide organisaties.