Brabantse accountantskantoren gaan samen verder

In het kader van deze samenvoeging wordt het team van Jheronimus Accountants uitgebreid met drie medewerkers en Stef Peters, (huidig) eigenaar van Adfinacc. Peters zal gedurende een overgangsperiode actief betrokken blijven bij de organisatie en zijn werkzaamheden geleidelijk afbouwen.

“Door deze krachtenbundeling kan Jheronimus Accountants haar cliënten ook in de toekomst blijven ondersteunen met hoogwaardige, persoonlijke en betrouwbare dienstverlening”, meldt het Brabantse kantoor. Cliënten en relaties zijn al geïnformeerd over de samenvoeging. “Met deze samenvoeging wordt een belangrijke stap gezet in de verdere versterking van kennis, capaciteit en continuïteit van de organisatie.”

Verhuizing

Jheronimus Accountants is recent ook verhuisd naar een nieuwe locatie aan de Bosscheweg 4 in Den Dungen. Deze huisvesting biedt ruimere en modernere faciliteiten en sluit aan bij de groei en toekomstige ambities van het kantoor, meldt Jheronimus. Daarnaast blijft de vestiging in Schijndel gehandhaafd en kunnen de klanten daar nog steeds terecht.