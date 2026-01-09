Arnhemse overname: Boerhof Accountants gaat op in DDJ

Met ingang van 1 januari 2026 maakt Boerhof Accountants uit Velp onderdeel uit van DDJ de cijfers voorbij uit Arnhem.

Beide kantoren hebben al een lange gezamenlijke historie. Al sinds de start van DDJ Accountants & Adviseurs, ruim twintig jaar geleden, verzorgt Boerhof Accountants de salarisadministraties voor een groot deel van de cliënten van DDJ.

“Deze overname past binnen onze groeistrategie,” licht Wim Diesveld, eigenaar van DDJ, toe. “De afgelopen jaren is ons kantoor gegroeid en hebben we besloten om salarisadministratie structureel als dienst aan te bieden.” Compagnon Ronald de Jonge vult aan: “De overname biedt ons de mogelijkheid om deze dienstverlening uit te breiden zonder kwetsbaar te zijn. We maken daarbij gebruik van de bestaande ICT, kennis en ervaring van Boerhof Accountants.”

Met de overname komen drie ervaren medewerkers mee, waarmee direct een stevig fundament staat voor verdere groei. Deze ambitie wordt kracht bijgezet door de recente aanname van een nieuwe, ervaren collega. Hierdoor bestaat het salarisadministratieteam inmiddels uit vier medewerkers.

Jeroen Daams: “In een krappe arbeidsmarkt lukt het ons de afgelopen jaren wél om personeel aan te trekken. Dat komt door het regionale en zelfstandige karakter van ons kantoor. Met salarisadministratie als vast onderdeel van ons dienstenaanbod kunnen we onze groei verder voortzetten.” Na deze overname telt het Arnhemse kantoor 35 medewerkers.

De voormalige eigenaren van Boerhof Accountants, Marlène Engering en Jacques Wouters, zijn zich begin 2025 gaan oriënteren op een geschikte partij om hun portefeuille onder te brengen. “De stap naar DDJ is heel logisch, vooral door de overlap in cliënten,” aldus Marlène Engering. Zowel Wouters als Engering zullen beiden in ieder geval komend jaar nog aan boord blijven voor een zorgvuldige overdracht.

De verhuizing van het kantoor heeft al per 1 november 2025 plaatsgevonden. Sindsdien werkt het Boerhof-team volledig operationeel en geïntegreerd binnen DDJ de cijfers voorbij.