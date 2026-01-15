Het einde van het b(r)oekjaar

Wie denkt dat accountancy vooral draait om spreadsheets en dashboards, krijgt in het Financieele Dagblad een ander beeld voorgeschoteld. Het FD liep mee met accountants die de b(r)oeken controleren bij kledingzaak Mr Marvis. Zou het artikel leerlingen enthousiast maken voor een studie accountancy?

Wat doet een accountant nu eigenlijk precies? En kan de gemiddelde BECO-docent (bedrijfseconomie) dat goed uitleggen? Leraren die daar moeite mee hebben, kunnen hun klas een artikel uit het FD geven. De journalisten lopen een dagje mee met accountants van EY en hun klant Mr Marvis, een kledingzaak in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat.

Broeken tellen

‘Ik mis hier vijf broeken, wat nu? Moet ik nog een keer tellen? Doet iemand anders dat?’ Zo begint het artikel dat als kop heeft: ‘Voorraden tellen en pizza op kantoor: voor accountants is het ‘busy season’ weer begonnen’. Een winkelmedewerker van Mr Marvis kijkt naar de assistent-accountant van EY. Die kijkt daarna een eindverantwoordelijke partner vragend aan. ‘Het gaat erom dat wij als accountant jullie voorraadtelling bijwonen dus jullie moeten de voorraden tellen zoals jullie dat normaal doen. Wij kijken mee,’ licht de EY’er toe.

Mooi handwerk

Zoals bekend worstelt de accountancy met een groot personeelstekort. Artikelen zoals deze in het FD kunnen helpen om het vak meer onder de aandacht van jongeren te brengen, opdat zij een studie accountancy overwegen. Het artikel over Mr Marvis laat mooi zien dat accountancy nog veel handwerk is, en zeker niet alleen achter de computer maar ook bij de klant zelf. Ook de diepere gesprekken die de accountant met de klant voert, komen aan de orde, alsmede het grote maatschappelijke belang van degelijke accountantscontroles.

Lange dagen

Aan de andere kant laat het artikel zien dat veel handwerk ook repetitief en saai kan zijn. En ook een achteloos zinnetje waaruit blijkt dat de accountants al voor zevenen in vol ornaat aanwezig zijn op de winkelvloer, schrikt jongeren vermoedelijk af, om nog maar te zwijgen van de paragraaf die gewijd is aan de traditionele pizza die besteld wordt als het werk na zes uur nog niet gedaan is. Dat het aan het eind van het jaar druk is en flink aanpoten, verhult het stuk zeker niet. Hoewel onderzoek van Nyenrode uitwijst dat jonge accountants vinden dat hoge werkdruk erbij hoort, zien vele werkweken van boven de zestig uur niet zitten.

