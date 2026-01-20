Werkgeluk auditors stabiel ondanks drukte van busy season

De werkdruk tijdens het busy season heeft nauwelijks invloed op het werkgeluk van audit-professionals. Dat blijkt uit vergelijkend onderzoek van Qconcepts onder accountants in de controlepraktijk.

Audit-professionals hebben een duidelijk beeld bij de onderwerpen die hun werkgeluk kunnen verbeteren. De top 3 zijn waardering, betere planning en luisteren & transparantie. Deze onderwerpen komen overeen tussen low en busy season, al wordt in low season meer waarde gehecht aan de betere planning dan in busy season (respectievelijk plaats 2 en 3).

Een van de deelnemers stelt dat deze onderwerpen sterk met elkaar samenhangen: “Men moet meer waardering uitspreken. Dit komt onder meer tot uiting in goede salarissen, arbeidsvoorwaarden maar ook complimenten op de werkvloer, betrokkenheid tonen en je vrijheid geven.”

Starters en ervaren professionals zijn gelukkiger

Zowel het aantal dienstjaren bij één werkgever, als het aantal jaren werkervaring in de audit, hebben invloed op het werkgeluk. De groepen van 0-2 jaar en 10+ jaar werkervaring of dienstjaren, zijn beduidend gelukkiger dan de tussenliggende groep.

Dat neemt niet weg dat er verschillen zitten tussen deze twee groepen. Een van de deelnemers stelt: “Men moet vaker in gesprek gaan met de minder ervaren medewerkers omtrent wat zij willen. Vaak worden plannen toch gemaakt vanuit partner perspectief.”

Arbeidsvoorwaarden veelbesproken onderwerp

Audit professionals die bij een Big-4 kantoor werken, zijn iets gelukkiger. Hoewel zij op vrijwel alle onderwerpen hoger scoren, zijn de arbeidsvoorwaarden het laagst beoordeeld. Ook bij de next 10 en andere kantoren scoren de arbeidsvoorwaarden steevast het laagst.

Diverse deelnemers roepen op om werk te maken van de arbeidsvoorwaarden. Zij stellen dat er teveel verschillen ontstaan door de diverse soorten instroom, tussen kantoren en tussen de vestigingen van een werkgever. Een van de deelnemers: “Gelijk werk, gelijke beloning. Men moet belonen op basis van kennis en kunde en niet omdat iemand een jaar langer werkt of eerder een master heeft afgerond.”

Werkgevers: ga luisteren

Audit professionals vragen om meer oprechte aandacht, betere communicatie en actievere betrokkenheid van hun leidinggevenden.

Eén van de deelnemers geeft aan waarom dit zo belangrijk is: “Het werk aantrekkelijk maken, betekent dat je waardevol werk aanbiedt én de medewerker laat voelen dat hij ertoe doet, in plaats van slechts een nummer te zijn. Het is belangrijk om oprechte interesse te tonen in medewerkers; zij zetten zich immers ook in voor de organisatie en mogen daarom verwachten dat deze betrokkenheid wederzijds is.”

Aan de slag met werkgeluk

Thijs van de Schans, partner Qconcepts: “Bij Qconcepts ligt de focus op onze mensen. Als zij goed in hun vel zitten, dan verlopen samenwerkingen immers het beste en kunnen we hoge kwaliteit leveren. Daarom meten we elk kwartaal het werkgeluk van onze medewerkers in de Q Happiness Barometer. Onze teams en HR benutten die peiling om verbeteringen door te voeren. We hopen andere organisaties in de sector te inspireren om werkgeluk te zien als concreet onderwerp voor verbeteringen.”