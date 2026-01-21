Britse regering schrapt langverwachte hervorming accountancy

De Britse regering heeft een langdurig voorbereid wetsvoorstel voor hervorming van de accountancy definitief geschrapt. Daarmee komt een einde aan een acht jaar durend traject dat startte na de ondergang van outsourcer Carillion en andere spraakmakende faillissementen en boekhoudschandalen.

Dat meldt de Financial Times. Het Department for Business and Trade (DBT) heeft besloten niet met de zogeheten Audit Reform Bill door te gaan, zo maakte het dinsdag bekend. Als reden noemt het departement “verbeteringen in recente jaren” en de wens om “significante nieuwe kosten voor grote bedrijven te voorkomen”. Een ambtenaar stelde dat de auditkwaliteit sinds het Carillion-debacle in 2018 voldoende is verbeterd en dat het wetsvoorstel “niet het beste gebruik van onze wetgevende tijd” is, in lijn met de bredere regeringsinzet op vermindering van bureaucratie.

Onverwachte stap

Het besluit komt ondanks voorbeireidingen die nog in september 2025 werden getroffen, toen het DBT aankondigde een nieuwe consultatie over de kernvoorstellen te starten. Meer dan 60 parlementsleden vroegen hierop aan premier Keir Starmer om een einde te maken aan de “langdurige weifeling” over de hervorming. Ook Richard Moriarty, chief executive van de toezichthouder Financial Reporting Council (FRC), bleef tot vorige week oproepen om met wetgeving te komen.

Uitstel en afzwakking

De wetgeving, oorspronkelijk beloofd in 2018, was in de loop van de jaren al herhaaldelijk uitgesteld en afgezwakt. Drie centrale voorstellen werden geschrapt of afgezwakt na gelobby: strenger toezicht op accountantscontroles bij grote private ondernemingen, maatregelen om de Big Four kantoren controles te laten delen met kleinere firma’s, en een stevigere aansprakelijkheid voor bestuurders. Het wetsvoorstel zou de grootste private bedrijven hebben herclassificeerd als “public interest entities”, waardoor zij onder strengere controle zouden vallen.

“Teleurstellend”

Anne Kiem, chief executive van het Chartered Institute of Internal Auditors, noemt de beslissing “diep teleurstellend”. Alan Vallance, van het Institute of Chartered Accountants in England and Wales: “We kunnen onze teleurstelling niet verbergen dat acht jaar na de val van Carillion en na veel valse hoop, de regering heeft besloten de audit- en corporate governance-wet te schrappen.”

Vanuit bronnen rond toezichthouder FRC wordt gemeld dat het DBT wel nog steeds van plan is de FRC de beloofde sterkere wettelijke bevoegdheden te geven. Moriarty van de FRC reageerde: “We erkennen dat de regering veel concurrerende prioriteiten afweegt, wat betekent dat het volledige hervormingspakket niet wordt doorgezet — maar de FRC heeft niet stilgestaan en we zullen ons werk voortzetten.”

Bron: FT