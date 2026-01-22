Loek Vredevoogd (87) overleden

De website van het CEA meldt: ’In de ruim 11 jaar dat Vredevoogd voorzitter is geweest, zag hij het belang van accountants en een goede accountantsopleiding. In een interview in 2006 bij zijn aantreden wist hij al: “accountancy is dan ook één van die posities in de samenleving waarvan we zeker moeten weten dat het deugt.” Hij besefte het belang van een goede accountantsopleiding en toezicht daarop zodat de kwaliteit van accountants onomstreden is. Daarover zei hij dat het belangrijk is dat er toezichthouders zijn, die dat kunnen waarborgen voor de samenleving. Vredevoogd achtte het voorts van belang dat de eindtermen niet te gedetailleerd waren, anders zou het een keurslijf worden.’

28 opleidingen

In een interview bij het 15-jarige bestaan van CEA blikte Vredevoogd terug: “Voordat de CEA werd opgericht, was ik voorzitter van de NVAO, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie. Vanuit het NIVRA kwamen er signalen van mensen die me hadden meegemaakt en ook bij visitaties van de NOvAA wist men ‘hoe ik erin zat’. Dit resulteerde erin dat ik benaderd werd voor de rol van voorzitter. Het eerste wat ik wilde doen, was een paar goede AA’s en RA’s opzoeken, om zitting te nemen in die commissie. Maar de personen die ik eerst op het oog had, bleken al benoemd”, grinnikt hij. “Dat blokkeerde mij uiteraard niet om een stevige commissie te vormen.” Bij de start van de CEA in 2006 waren er overigens nog 28 accountantsopleidingen in Nederland.

Vertrouwen

Als voorzitter vormde Vredevoogd volgens het In Memoriam op de website een verbindende schakel binnen CEA maar ook naar de stakeholders en alle aangewezen opleidingen. De dialoog met opleidingen en alle betrokken stakeholders stond steeds voorop. Vanuit het initiële toezicht was hij mede grondlegger van het toezicht, gebaseerd op gefundeerd vertrouwen: opleidingen die goed presteerden kregen een aanwijzing voor onbepaalde tijd. Als signalen binnen kwamen die tot zorgen leidden wist Vredevoogd vanuit zijn bestuurlijke ervaring de zaken te adresseren. Hoe betrokken hij was bleek ook wel uit het feit dat na zijn terugtreden in 2017 hij oprechte belangstelling bleef houden voor CEA en de ontwikkelingen binnen het accountantsonderwijs. ‘Wij hielden hem hierover geregeld op de hoogte. Hij gaf daarbij steeds aan dat zijn voorzitterschap een van de leukste functies was die hij had mogen vervullen.’

Lange loopbaan

Vredevoogd werd geboren op 12 juli 1938 en studeerde rechten en economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. an 1 april 1975 tot 1982 was hij directeur van de stichting voor Protestants Christelijk Hoger Economisch en Administratief Onderwijs in Zwolle (Chr. H.E.A.O. Zwolle). Daarna was hij een tijdlang werkzaam op het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (laatstelijk plaatsvervangend directeur-generaal Hoger Onderwijs), voor hij voorzitter werd van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht (1988-1994) en vervolgens van het college van bestuur van de Universiteit Leiden (1994-2002). Daar wordt hij herinnerd als vernieuwend en resultaatgericht, maar ook om zijn betrokken, betrouwbare en verbindende wijze van besturen. Niet alles wat hij wilde, lukte. Hij vond dat Leiden een MBA-opleiding nodig had, maar die kwam niet tot ontwikkeling. Hij protesteerde in 2000 tegen nieuwe Haagse bezuinigingen en toen hij op dovemansoren stuitte, dreigde hij om kostbaar cultureel erfgoed te verkopen om met de opbrengsten daarvan onderwijs en onderzoek te ontzien (bijvoorbeeld kaarten van de befaamde zeventiende-eeuwse cartograaf Joan Blaeu). Dat leidde vervolgens weer tot grote protesten en de verkoop – vooral bedoeld als signaal – ging niet door. In 2003 werd hij de – eerste – voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.

Planetoïde

Zijn Wikipedia-pagina vermeldt dat er bij zijn afscheid van de Universiteit Leiden een planetoïde naar Vredevoogd is genoemd. De binnentuin achter de oude bibliotheek, het huidige bestuurscentrum van de Universiteit Leiden, Rapenburg 70, heeft de naam Vredevoogdtuin gekregen.

op de foto: Reliëf van Loek Vredevoogd, voormalig voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden (1994-2002). Plaats: tuin Rapenburg 70-74, Leiden (Nederland)