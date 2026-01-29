Daamen & van Sluis werkt samen met Cooperate Green om klanten te kunnen ondersteunen bij duurzaamheids- en maatschappelijke vraagstukken.

Daamen & van Sluis, dat sinds 1987 bestaat, bedient met name het MKB, vrije beroepsbeoefenaren, non-profitorganisaties en organisaties met zowel nationale als internationale activiteiten. Binnen die dienstverlening wil het kantoor ook op duurzaamheidsvraagstukken kunnen terugvallen op specialistische en betrouwbare ondersteuning.

Praktisch en passend

“Wij focussen niet op sectoren, wij werken gewoon met klanten die we leuk vinden,” zegt Dennis Stouthart, vennoot bij Daamen & van Sluis. “En als die klanten vragen hebben over duurzaamheid, dan willen we dat goed geregeld hebben. Niet omdat het moet, maar omdat het past bij goed ondernemerschap. Met Cooperate Green hebben we een partner die aansluit bij onze manier van werken: praktisch, helder en inhoudelijk sterk.”

Breed netwerk

Cooperate Green helpt organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te verduidelijken en structureel te verbeteren. Het bureau begeleidt klanten van inventarisatie en strategieontwikkeling tot uitvoering, monitoring en rapportage, en werkt daarbij samen met een breed netwerk van partners, waaronder accountants en brancheorganisaties.