KPMG-partners VK krijgen meer geld, instroom nieuwe partners droogt op

Partners van KPMG in het Verenigd Koninkrijk hebben in het boekjaar 2025 meer uitgekeerd gekregen dan hun collega’s bij EY en PwC. Tegelijkertijd neemt de instroom van nieuwe partners bij de Big Four in rap tempo af. De grote accountants- en advieskantoren proberen hun winsten te beschermen tegen teruglopende adviesomzetten.

KPMG maakte deze week bekend dat Britse partners in het boekjaar 2025 gemiddeld £880.000 ontvingen, omgerekend circa $1,2 miljoen. Dat is een stijging van 11% ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee ligt de beloning bij KPMG boven die van PwC (£865.000) en EY (£787.000). Deloitte blijft in het Verenigd Koninkrijk het meest lucratief, met een gemiddelde partneruitkering van £1,05 miljoen.

Minder partners

De hogere uitkering bij KPMG gaat gepaard met een verdere krimp van het aantal partners. In het kalenderjaar 2025 daalde het aantal partners bij de Britse tak met zes. Daarmee zet een dalende trend door die al minstens vier jaar zichtbaar is. Ook bij de andere Big Four-kantoren staat de partneraanwas onder druk. Uit een analyse van Britse jaarverslagen, persberichten en andere openbare bronnen blijkt dat het aantal partnerpromoties bij Deloitte, EY, KPMG en PwC in het Verenigd Koninkrijk in 2025 is gedaald tot 179. Dat is het laagste niveau in vijf jaar en fors minder dan de piek van 276 benoemingen in 2022.

Winst beschermen

Tijdens de coronapandemie kenden de kantoren een sterke groei, met ruime werving en promoties. Die hausse is inmiddels voorbij, wat leidt tot kostenmaatregelen zoals het beperken van partnerbenoemingen, lagere loonstijgingen, gematigder bonussen en ontslagen.

Deloitte UK promoveerde dit jaar 60 medewerkers tot partner, tegen 124 in 2022. PwC benoemde 40 nieuwe equity partners, bijna de helft van drie jaar geleden. EY voegde 34 equity partners toe, tegenover 74 in 2022, waardoor het totaal nu onder de 800 ligt. KPMG vormt deels een uitzondering: na een meerjarige promotiepauze benoemde het kantoor dit jaar 45 nieuwe partners. Met ongeveer 460 partners blijft KPMG wel de kleinste van de Big Four in het VK.

Adviesmarkt onder druk

De daling van het aantal nieuwe partners onderstreept de pogingen van de Big Four om de winsten voor hun circa drieduizend equity partners te beschermen nu de vraag naar adviesdiensten afneemt. De ontwikkelingen vallen samen met afzwakkende omzetgroei. Deloitte UK rapporteerde onlangs zijn eerste omzetdaling in vijftien jaar. Bij PwC vlakte de groei af, terwijl EY sprak van een ‘uitdagende markt’ ondanks een omzetstijging van 2%. KPMG rapporteerde over het vorige boekjaar een groei van 1%, een scherpe vertraging ten opzichte van de 9% groei in 2023. In het boekjaar 2025 kwam de omzet van KPMG UK uit op £3,6 miljard, een stijging van 2%. De auditpraktijk en de tax- en juridische activiteiten groeiden met respectievelijk 5% en 6%, maar de adviespraktijk kromp met 3% door een zwakke markt voor consulting en deals. Die terugval is zichtbaar bij alle Big Four-kantoren in het VK; bij Deloitte liep de consultingomzet zelfs met circa 10% terug.

Rol van AI

Volgens Laura Empson, hoogleraar management aan Bayes Business School, speelt ook de opkomst van generatieve AI een rol bij de terughoudendheid. Kantoren kijken niet alleen of toekomstige partners voldoende omzet kunnen genereren op korte termijn, maar vooral of zij op langere termijn een stabiele inkomstenstroom kunnen waarborgen. “En juist die toekomst is momenteel bijzonder moeilijk te voorspellen,” stelt zij.

Talent binden

Om talent vast te houden zonder winstdeling uit te breiden, hebben Deloitte, EY en KPMG een nieuwe laag van ‘salaried partners’ geïntroduceerd. PwC, dat vasthoudt aan een equity-only partnership, kiest voor alternatieven zoals de titel ‘managing director’.