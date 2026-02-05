Home » Nieuw e-mailadres meldpunt accountants bij politie

Nieuw e-mailadres meldpunt accountants bij politie

Het e-mailadres van het meldpunt voor accountants bij de Nationale Politie is gewijzigd. Accountants die in de afgelopen drie maanden een melding hebben gedaan maar geen ontvangstbevestiging hebben gekregen, worden verzocht hun melding opnieuw in te dienen. Dit heeft de politie aan de NBA laten weten.

Wanneer een accountant tijdens de uitvoering van een wettelijke controle een vermoeden heeft van fraude van materieel belang, kan dit (na het verrichten van passende werkzaamheden) leiden tot een verplichte melding bij de politie. Door organisatorische wijzigingen is de afhandeling van deze meldingen verplaatst. Meldingen lopen voortaan via de Eenheid Landelijke Opsporing & Interventies (LO). Het nieuwe e-mailadres voor meldingen is per direct: meldpunt-politie-accountant.lo@politie.nl.

Opnieuw indienen

Omdat meldingen via het oude meldpunt mogelijk niet goed zijn ontvangen, adviseert de NBA accountants die de afgelopen drie maanden een of meer meldingen hebben gedaan zonder bevestiging, deze opnieuw in te dienen via het nieuwe e-mailadres.

