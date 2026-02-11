Partner Accountants breidt uit naar België

Partner Accountants zet een nieuwe, grensverleggende stap. Het kantoor, opgericht in 2013 in Middelburg, opent dit jaar zijn eerste Belgische vestiging in Antwerpen. Daarmee breidt het accountantskantoor, dat vooral actief is binnen het mkb, zijn dienstverlening officieel uit over de landsgrens.

Logische stap vanuit de grensregio

De stap naar Antwerpen is een logische uitbreiding van de dienstverlening die Partner Accountants vanuit het Zeeuws-Vlaamse grensdorp Koewacht al jaren biedt aan ondernemers en grensarbeiders. In Zeeuws-Vlaanderen ziet het kantoor dat steeds meer zzp’ers en mkb-ondernemers actief zijn aan beide kanten van de grens.

Jan-Willem van Vooren, als partner verantwoordelijk voor de uitbouw van de Antwerpse vestiging, vertelt daarover: “De praktijk leert dat de dienstverlening door deze zzp’ers of DGA’s vaak als onnodig complex wordt ervaren; zij moeten met een aparte Belgische en Nederlandse boekhouder of accountant werken die veel onderling moeten afstemmen. Dat leidt tot documenten die heen en weer worden gemaild en tot vertraging in processen. Wij willen dat anders organiseren: één geïntegreerde aanpak, korte lijnen en één vast aanspreekpunt voor beide landen.”

Antwerpen

De Antwerpse vestiging wordt uitgebouwd door de Nederlandse collega’s Michiel van der Wiel en Jan-Willem van Vooren, die vanwege de liefde allebei in België zijn gaan wonen. Lokaal bouwen zij stap voor stap aan een kantoor dat ondernemers in België en Nederland op dezelfde manier kan ondersteunen.

Tegelijkertijd is Partner Accountants actief op zoek naar versterking van het team met Vlaamse collega’s, waaronder een accountant met ITAA-titel die zelfstandig dossiers beheert en ondernemers begeleidt in hun groei, zowel nationaal als grensoverschrijdend, en een dossierbeheerder (starter met 0–2 jaar werkervaring). Jan-Willem: “We zijn op zoek naar talentvolle vakmensen die het als een leuke uitdaging zien om dit van de grond te krijgen.”

Groei in Zuidwest-Nederland

Partner Accountants begon als Zeeuws accountantskantoor en is in ruim twaalf jaar uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 40 collega’s en meerdere vestigingen in Zuidwest-Nederland. Met kantoren in Koewacht, Middelburg, Goes en Rotterdam en vanaf het voorjaar van 2026 twee nieuwe kantoren in Goes (vervangende locatie) en Vlissingen (uitbreiding), bouwt Partner Accountants ook dit jaar verder aan regionale dekking.

Die consistente groei werd eerder al bekroond met twee FD Gazelle-awards op rij (in 2024 en 2025). De uitbreiding naar België past binnen dezelfde langetermijnvisie: gecontroleerd groeien, met behoud van kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid.