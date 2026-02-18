Gentse AI-speler Ravical betreedt Nederlandse accountantsmarkt

Ravical kondigt vandaag aan dat het actief de Nederlandse markt betreedt. De Belgische scale-up is een AI-softwarebedrijf dat agent-based technologie ontwikkelt voor accountants- en advieskantoren die hun dienstverlening willen opschalen zonder hun personeelsbestand te vergroten.

Ravical levert naar eigen zeggen ‘een slimme AI-gedreven infrastructuur waarmee accountantskantoren hun adviespraktijk kunnen opschalen: van het scherp in beeld brengen van advieskansen voor de klant tot het voorbereiden van uitgewerkte voorstellen, zodat teams klanten op een hoger niveau kunnen bedienen zonder in te leveren op kwaliteit of vertrouwen.’

Nieuwe fase accountancysector

De accountancysector gaat een nieuwe fase in, constateert het Belgische softwarebedrijf: ‘minder bepaald door efficiëntie en meer door schaalbaarheid. Naast de stabiele basis van compliancewerk – de jaarrekeningen, de aangiften, het fundament van elke boekhouding – groeit de vraag naar wat daarachter ligt: op grote schaal inzetten op een herhaalbaar, gestructureerd serviceaanbod. Voor kantoren wordt het namelijk steeds belangrijker om bijkomende, stabiele inkomstenstromen te genereren.

Traditioneel blijft gestructureerde adviesverlening achter omdat de huidige systemen gebouwd zijn voor compliance, niet voor advies. De meeste accountingsoftware – hoe geavanceerd ook – is ontworpen om basiswerk sneller en beter af te handelen.

Voor advies op schaal is een ander systeem nodig: een infrastructuur om overkoepelend te werken, klantcontext te begrijpen en advieskansen zichtbaar te maken. AI wordt nog te vaak gezien als productiviteitstool, zelden als hefboom voor omzetgroei.

De AI-oplossing van Ravical verandert dit door signalen voor advies op te sporen in klantcommunicatie, veranderende regelgeving, bedrijfsmijlpalen en klantdata. Van daaruit bereidt de technologie het volledige adviestraject voor: context verzamelen, de juiste expertise koppelen en een uitgewerkt adviesvoorstel, klaar om met de klant te delen. Adviseurs blijven aan het stuur, maar kunnen meer klanten bedienen op een hoger niveau.’

Nederlandse markt

Ravical ziet Nederland als de ideale volgende markt na thuisland België: ‘Nederlandse accountantskantoren staan onder druk door toenemende regeldruk, consolidatie en een aanhoudend tekort aan talent. Tegelijk gebruiken hun klanten zelf al AI voor financiële vragen en het toetsen van advies. De verwachtingen stijgen, de markt wacht niet.’

Ravical heeft de eerste Nederlandse klanten aangesloten en zet nu verder in op internationale groei. Naast Nederland en België, waar het al een vijftigtal klanten telt, richt Ravical zich op Noord-Europa en het Verenigd Koninkrijk, waar het eind vorig jaar een kantoor opende in Londen.

“In 2026 wordt het belangrijk voor kantoren om een voorsprong te nemen door AI-infrastructuur in te zetten voor advies op schaal. Onze oplossing sluit aan op de systemen die kantoren al gebruiken en voegt vanaf dag één waarde toe – van het opsporen van advieskansen tot een volledig uitgewerkt voorstel, klaar in de inbox van de adviseur,” zegt Joris Van der Gucht, CEO en medeoprichter van Ravical.