Personalia | Nicky Wijsen nieuwe bestuurder-aandeelhouder van SmitsVandenBroek

Na haar studie International Business aan de UM begon Wijsen (42) haar loopbaan bij PwC in Eindhoven. Na jaren ervaring te hebben opgedaan in de auditpraktijk heeft zij haar carrière vervolgd binnen de advisory tak van PwC in Eindhoven en Amsterdam.

Opgegroeid in een ondernemersgezin – haar ouders hadden een transportbedrijf – begon het mkb haar toch aan te trekken en maakt Nicky vanaf 2022 onderdeel uit van het team van SmitsVandenBroek in Weert. Hier adviseert zij mkb-ondernemers bij hun ondernemersuitdagingen en is zij als extern accountant actief in de controlepraktijk.

“Nicky bruist van de energie en is zeer geïnteresseerd in de mens achter de ondernemer”, meldt SmitsVandenBroek. “SmitsVandenBroek kijkt uit naar een mooi vervolg van de samenwerking met Nicky en naar haar ideeën en bijdragen als bestuurder-aandeelhouder van ons kantoor!”

