CapsNobel en Witlox VCS samen verder

CapsNobel Accountants & Belastingadviseurs en Witlox VCS Accountants & Adviseurs bundelen hun krachten en gaan samen verder onder de naam Witlox VCS, melden de twee kantoren.

Daarmee ontstaat een flinke speler in Zuidwest‑Nederland en daarbuiten. Het nieuwe fusiekantoor heeft vestigingen in Goes, Halsteren, Etten-Leur, Breda (2), Ulvenhout en Belgrado.

‘CapsNobel en Witlox VCS werken al jarenlang intensief samen binnen de auditpraktijk’, lichten de twee fusiepartners toe. ‘Vanuit een gedeelde visie op kwaliteit, lokale betrokkenheid en ondernemerschap is deze samenwerking de afgelopen periode verder verdiept.’

De kantoren verwachten verschillende voordelen van het samengaan: ‘Door onze krachten te bundelen vergroten we onze slagkracht en creëren we meer ruimte om te investeren in kennis, innovatie en technologie. Zo kunnen we onze klanten ook in de toekomst optimaal ondersteunen bij steeds complexere vraagstukken rondom regelgeving, compliance, IT, AI en vaktechniek. […] Tegelijkertijd blijft wat ons onderscheidt behouden: lokale aanwezigheid, korte lijnen en persoonlijke betrokkenheid.’