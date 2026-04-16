Nederlandse MKB-overnamemarkt dendert door

Terwijl handelsspanningen en geopolitieke onzekerheid wereldmarkten nerveus maken, trekt de Nederlandse MKB-overnamemarkt zich er weinig van aan. Dealflow is hoog, private equity staat klaar en adviseurs zijn optimistisch. Wat maakt het Nederlandse MKB zo veerkrachtig?

De cijfers zijn duidelijk. Het platform Dealsuite, dat 215 actieve M&A-kantoren in Nederland aan het begin van het verkoopproces ondersteunt, meldt dat het aantal nieuwe verkoopopdrachten in Q1 4% hoger dan in Q1 2025 en 8% hoger dan in Q4 2025. Het vierde kwartaal valt van oudsher lager uit.

Indicator

Een stijging in nieuwe opdrachten aan het begin van het jaar geldt als vroege indicator voor dealvolume later in het jaar. Opdrachten die nu worden aangenomen leiden gemiddeld zes tot twaalf maanden later tot afgeronde transacties, zo blijkt uit de Overname Barometer, het halfjaarlijkse onderzoek naar de Nederlandse MKB-overnamemarkt dat Dealsuite sinds 2015 publiceert en inmiddels in de 23e editie verscheen. De pipeline voor de rest van 2026 ziet er daarmee solide uit.

Geopolitiek niet van belang

Internationale spanningen, zoals (tarief)oorlogen hebben op het eerste gezicht geen invloed op het overnamegedrag van het MKB. Waar grote beursfondsen direct reageren op handelsspanningen en geopolitieke schokken, worden verkoopbeslissingen bij familiebedrijven en DGA’s gedreven door opvolgingsvraagstukken, persoonlijke omstandigheden en strategische overwegingen die zich over jaren ontwikkelen. Een handelsconflict aan de andere kant van de oceaan verandert daar weinig aan.

De meest recente Overname Barometer omschrijft onzekerheid als “het nieuwe normaal” in de M&A-markt: dealmakers in het MKB-segment tonen zich veerkrachtig en goed aangepast aan structurele veranderlijkheid. Daar komt bij dat de vraagkant van de markt op dit moment uitzonderlijk sterk is. Private equity heeft de afgelopen jaren veel droog kruit opgebouwd. Met voorzichtig dalende rentevoeten en een stabiele Nederlandse economie kijken fondsen nadrukkelijk naar het MKB als bron van rendement, niet alleen voor nieuwe platforminvesteringen maar in toenemende mate ook voor add-on acquisities op bestaande portfoliobedrijven.

Meest in trek

Niet alle sectoren profiteren even sterk. Adviseurs wijzen in de meest recente Overname Barometer twee sectoren aan waar zij de grootste toename in transactieactiviteit verwachten. Zakelijke dienstverlening staat bovenaan. Harold Brummelhuis, Principal bij JBR: “Het aantal transacties in de sector zakelijke dienstverlening zal naar verwachting verder toenemen door aanhoudende arbeidsmarktkrapte en de noodzaak tot schaalvergroting, waardoor bedrijven versneld kiezen voor consolidatie. De sector leent zich bovendien goed voor buy-and-buildstrategieën, met een duidelijke groei van platformbedrijven die decentraal worden aangestuurd en ruimte laten voor ondernemerschap.”

Accountancy

“De golf in de accountancy is nog niet achter de rug.,” vult Jelle Stuij, COO & Partner, Dealsuite aan. “Wat we zien in onze data is dat het aantal actieve kopers in deze sector juist toeneemt. Toenemende regelgeving, AI-investeringen en zzp-wetgeving dwingen kantoren tot consolidatie. Op dit moment staan er meerdere actieve buy-side profielen live op ons platform van partijen die specifiek op zoek zijn naar overnames in de accountancy. Niet alleen in Nederland, ook in België en Europa-breed.”

Softwareontwikkeling is de tweede sector die opvalt. Rik H.J. Stikkelbroeck, Founding Partner bij Hogenhouck M&A: “Wij verwachten meer transacties in softwareontwikkeling, gedreven door structurele groei door digitalisering, data en AI. Software is een strategische kernfunctie geworden en verdere professionalisering, fragmentatie, arbeidsmarktkrapte en toenemende focus op compliance en digitale autonomie zullen leiden tot consolidatie en strategische overnames.”

Naar het middensegment

Niet alleen het volume, ook de samenstelling van de markt verandert. In H2-2025 steeg het aandeel deals boven €10 miljoen naar 15%, een stijging van 5 procentpunt ten opzichte van H1-2025. Tegelijkertijd daalde het aandeel transacties onder €2,5 miljoen met 6 procentpunt. De Nederlandse MKB-overnamemarkt wordt gemiddeld groter per deal. Die verschuiving gaat gepaard met toenemende complexiteit. Uit het Dealsuite European Deal Terms Report 2025 blijkt dat uitgestelde betalingen en earn-outs een structureel onderdeel zijn geworden van dealstructuren: in zeven op de tien transacties met een earn-out duurt de uitgestelde betaling zes tot vierentwintig maanden, waarbij EBIT of EBITDA in 69% van de gevallen als grondslag dient. Dealmakers passen hun structuren aan om waarderingsverschillen te overbruggen, maar dat remt de activiteit niet.

Markt transparanter

Naast de dealactiviteit zelf is er een structurele verandering gaande in hoe de MKB-overnamemarkt werkt. Dealsuite publiceerde deze week voor het eerst een leaderboard voor de Benelux, gebaseerd op afgeronde transacties in Q1 2026. Daarmee wordt voor het eerst systematisch inzichtelijk welke kantoren het meest actief zijn in de mid-market — het segment van bedrijven met een omzet tussen €1 en €200 miljoen.

Vooruitblik

De combinatie van een volle pipeline, sterke PE-interesse, duidelijke sectordrivers en een MKB-markt die zich structureel weinig aantrekt van externe schokken, wijst in dezelfde richting. De Nederlandse overnamemarkt voor het midden- en kleinbedrijf gaat 2026 in met de wind in de rug. De vraag is niet óf er dit jaar veel deals worden gesloten, maar hoeveel.

Bron: Dealsuite