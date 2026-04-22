Personalia | Nieuwe vennoten bij Novèns Accountants

Joost Riksen en Martijn van Eeden zijn dit jaar beëdigd als accountant. Per 1 januari traden zij al toe als vennoten bij Novèns Accountants in Voorhout, naast de huidige eigenaar Peter van Zuijlen.

Novèns Accountants is een samenwerkingsverband van zes accountantskantoren in de Duin- en Bollenstreek met ruim 25 jaar geschiedenis en inmiddels ongeveer 80 medewerkers.

Met de toetreding van Riksen en Van Eeden bestaat de leiding van Novèns Accountants Voorhout voortaan uit drie vennoten. “Met drie vennoten is het kantoor minder afhankelijk van één persoon. Als iemand op vakantie is of even gas terugneemt, blijft de kennis, verantwoordelijkheid en bereikbaarheid gewoon op peil. En dat is prettig, zeker in een vak dat continu in beweging is”, vertelt Peter van Zuijlen.

Doorgegroeid

Joost Riksen en Martijn van Eeden werken sinds 2011 bij Novèns Accountants Voorhout. Beiden groeiden binnen Novèns Accountants stap voor stap door. Vanuit de basis van administraties en jaarrekeningen naar klantbesprekingen, relatiebeheer en uiteindelijk het accountantsdiploma.

Novèns Accountants wil met deze mijlpaal ook laten zien dat doorgroeien binnen de organisatie realistisch is: starters, stagiairs en jonge professionals krijgen ruimte om zich te ontwikkelen, tot vennoot aan toe. “Die doorgroei is bij Novèns Accountants geen marketingpraatje, maar iets wat je in de praktijk terugziet”, vertelt Van Eeden. “Als je door wilt groeien en verder wilt ontwikkelen, wordt het niet per se moeilijker, het is vooral meer. En zoals een andere vennoot die ook ooit als stagiair binnenkwam mij ooit vertelde: je moet gewoon doorgaan!”

