Van Oers en HLB Den Hartog samen verder

Van Oers en HLB Den Hartog gaan samen verder. Er ontstaat een accountantskantoor van bijna 600 mensen met vestigingen van de westelijke Randstad tot Oost-Brabant.

De afgelopen maanden hebben beide organisaties zorgvuldig onderzocht hoe zij hun klanten, collega’s en relaties het beste kunnen bedienen in een snel veranderende markt. De toenemende complexiteit van wet- en regelgeving, de noodzaak tot meer specialisatie en de krapte op de arbeidsmarkt vragen om schaal én om een sterke, menselijke organisatiecultuur. In Van Oers en HLB Den Hartog vonden beide partijen een partner die dezelfde waarden deelt: vertrouwen, vakmanschap en duurzame relaties.

Groeien voor nabijheid

“Wij groeien om dichtbij te blijven,” zeggen de directies van Van Oers en HLB Den Hartog. “Onze manier van werken; persoonlijk, betrokken en met oog voor de lange termijn, blijft het fundament. Door samen te gaan, vergroten we onze slagkracht en versterken we de expertise die we aan onze klanten kunnen bieden, zonder afstand te doen van wie we zijn.” Voor Van Oers speelt mee dat het kantoor al redelijk veel klanten in de Randstad heeft en dat die nu van dichterbij bediend kunnen worden.

Voor klanten van beide organisaties verandert er zo min mogelijk. Alle bestaande contactpersonen blijven het vertrouwde aanspreekpunt. Beide organisaties blijven actief vanuit hun huidige locaties in Breda, Roosendaal, Etten-Leur, Rotterdam en Den Haag, waardoor bereikbaarheid en lokale verankering behouden blijven. Tegelijkertijd ontstaat er ruimte om te investeren in professionalisering, innovatie en bredere ondersteuning vanuit een grotere organisatie. Wel verdwijnt vanaf 1 januari de naam HLB Den Hartog.

HLB Den Hartog brengt een stevige positie mee in de regio Rotterdam en Den Haag, waar het kantoor al ruim 80 jaar ondernemers in het mkb, DGA bedrijven, grotere (internationale) ondernemingen en maatschappelijke organisaties ondersteunt. Van Oers is een onafhankelijke accountancy‑ en adviesorganisatie met diepe wortels in West‑Brabant. Het kantoor is in de loop der jaren uitgegroeid tot een brede organisatie waar accountancy en advies hand in hand gaan, met een brede expertise binnen accountancy en advies, ondersteund door specialistische disciplines en een stevige organisatie. Bij HLB Den Hartog werken circa 80 mensen, bij Van Oers zo’n 500. Het afgelopen jaar bezette Van Oers plek 21 in de Accountancy Vanmorgen Top-50.

Geen overname

Van Oers is veel groter dan HLB Den Hartog. “Het voelt niet als een overname, maar als een natuurlijke stap tussen twee organisaties die elkaar aanvullen,” aldus de partners van Van Oers en HLB Den Hartog. “We behouden onze identiteit en cultuur, terwijl we onze klanten een sterker en completer dienstenpakket kunnen bieden.” Beide organisaties benadrukken dat onafhankelijkheid behouden blijft: er is geen betrokkenheid van private equity, en de koers blijft gericht op duurzame groei vanuit eigen kracht.