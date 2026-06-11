Eerste editie AV Young Professional Programma succesvol afgerond

De eerste editie van het AV Young Professional Programma is afgelopen woensdag feestelijk afgesloten. Alle deelnemers rondden de leergang met goed resultaat af en ontvingen tijdens de uitreiking hun certificaat.

Het programma bestond uit acht fysieke lesdagen en bood een combinatie van vakinhoudelijke verdieping en persoonlijke ontwikkeling. Naast actuele onderwerpen uit de accountancypraktijk was er veel aandacht voor soft skills, professionele groei en de ontwikkeling van de deelnemers als young professional binnen het vakgebied.

Deelnemers aan deze eerste editie waren Anastasia Deeva, Barbera van der Weit, Chris Henkes, Miles Brink, Maaike van Vlimmeren, Paul Lunenburg en Robin Baak.

Met de feestelijke certificaatuitreiking kwam een intensief traject ten einde, waarin de deelnemers niet alleen hun vakkennis hebben verdiept, maar ook hebben gewerkt aan vaardigheden die belangrijk zijn voor hun verdere ontwikkeling in de accountancy.

Het AV Young Professional Programma staat dit najaar opnieuw op de planning en start op 6 oktober. De leergang is interessant voor jonge professionals in de accountancybranche die meer uit hun vak willen halen en hun kennis naar een hoger niveau willen tillen.

Meer informatie is te vinden op www.avyoungprofessional.nl. Aanmelden kan tot 1 juli met € 455 vroegboekkorting.